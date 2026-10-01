Anbieter wechseln? Angebot ändern? Die hohen Energiepreise treiben viele Haushalte dazu, ihre Lieferverträge zu hinterfragen. Bekanntlich haben Verbraucher sowohl bei Strom als auch bei Gas die Wahl zwischen variablen und fixen Tarifen.<BR \/><BR \/>Das Nachsehen haben derzeit eher Kunden mit variablen Verträgen. Da ihr Tarif an die Großhandelspreise gebunden ist, schlagen die jüngsten Preisanstiege direkt auf der Rechnung durch. Der italienische Großhandelspreis für Strom etwa (PUN) stieg von durchschnittlich 132,5 Euro je Megawattstunde im Juni auf 207,5 Euro im September.<BR \/><BR \/>Fixpreistarife erweisen sich derzeit tendenziell als die günstigere Wahl. Sie schützen vor plötzlichen Preissprüngen, können aber auch ein Nachteil sein, wenn die Marktpreise wieder sinken, erinnert VZS-Geschäftsführerin Gunde Bauhofer. „Zudem sollten Verbraucher die Vertragsbedingungen genau prüfen. Bei einem vorzeitigen Ausstieg kann eine Strafzahlung verlangt werden“, warnt Bauhofer.<h3>\r\nAlperia derzeit mit günstigstem Angebot<\/h3>Ein Blick auf die Stromangebote in Südtirol bestätigt den Trend. Das günstigste Angebot für einen Musterhaushalt mit einem Drei-Kilowatt-Anschluss und einem Jahresverbrauch von 2.700 Kilowattstunden ist derzeit – <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/wirtschaft\/alperia-strom-guenstigstes-angebot-in-italien" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">wie berichtet <\/a>– der Fixpreistarif „Alperia Direct Südtirol“ mit jährlichen Kosten von 726 Euro. Es folgen „Fisso Luce 120“ von Dolomiti Energia mit 741 Euro sowie Enel mit 798 Euro. Der günstigste variable Tarif liegt dagegen bei 816 Euro und stammt ebenfalls von Alperia. Dies zeigt das Vergleichsportal der Regulierungsbehörde Arera. <BR \/><BR \/>Alperia-Generaldirektor Luis Amort verweist darauf, dass das Unternehmen frühzeitig auf die steigenden Energiepreise reagiert habe. Mit dem Fixpreistarif sei bereits im Frühjahr ein attraktives Angebot geschaffen worden. „Diesem Angebot sind bereits mehr als 50.000 Haushalte gefolgt“, sagt Amort auf Anfrage.<h3>\r\nViele Anbieter starten Preisoffensive<\/h3>Angesichts der hohen Preise starten viele Versorger derzeit Preisoffensiven, um neue Kunden zu gewinnen. So bewirbt ENI einen Tarif, der gegenüber ihrem bisherigen Fixangebot einen Rabatt von 30 Prozent auf Strom und Gas vorsieht. So attraktiv das Angebot auf den ersten Blick erscheint, der Vergleich mit anderen Anbietern zeigt, dass der beworbene „Sconto“ allein wenig aussagekräftig ist. <BR \/><BR \/>Laut Arera kostete das bisherige Fixpreisangebot von ENI Plentitude 986 Euro im Jahr. Trotz der versprochenen Ersparnis von etwa 100 Euro gegenüber dem bisherigen Tarif liegt das Angebot damit weiterhin deutlich über dem Niveau mehrerer Wettbewerber.<BR \/><BR \/>„Verbraucher sollten sich nicht von hohen Rabatten oder Werbeversprechen blenden lassen“, sagt Bauhofer. Entscheidend sei letztlich der tatsächliche Preis pro Kilowattstunde. Nur dieser ermöglicht einen seriösen Vergleich verschiedener Angebote.