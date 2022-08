Flächenverbrauch nimmt weiter zu

Trotz einiger Bemühungen ist in Südtirol beim Flächenverbrauch keine Trendumkehr erkennbar. Laut Zahlen der staatlichen Umweltagentur ISPRA, die vom Sozialforschungsinstitut Apollis im Auftrag der Plattform Land analysiert wurden, sind zwischen 2006 bis 2019 jährlich rund 75 Hektar Boden versiegelt worden.„Am höchsten war der Flächenverbrauch im Jahr 2016 mit rund 190 Hektar. 2020 und 2021 ging die Verbauung von Grund und Boden für Gewerbebauten, Wohnungen, Hotels, Straßen, Freizeiteinrichtungen, öffentliche Einrichtungen und Infrastrukturen usw. zwar leicht zurück, lag aber immer noch bei rund 50 Hektar. Somit sind in Südtirol aktuell über 20.000 Hektar an Flächen künstlich bedeckt und damit unfruchtbar“, sagt Hermann Atz von Apollis. Das ist umso kritischer, da der am besten nutzbare Teil des Landes, das sogenannte Dauersiedlungsgebiet, laut Landesinstitut für Statistik Astat nur knapp 6 Prozent der Landesfläche beträgt.Die Zahlen der ISPRA belegen auch deutlich, dass die Flächenversiegelung nicht nur ein Thema in den urbanen Gebieten ist, so eine Aussendung von Plattform Land. Den größten absoluten Flächenverbrauch in den letzten 2 Jahren gab es in den Städten mit Spitzen bis zu 2,4 Hektar pro Gemeinde, aber auch einige Landgemeinden weisen einen hohen Verbrauch an Grund und Boden auf, der bei den Spitzenreitern zwischen 1,6 Hektar und 1,9 Hektar liegt. Die Gründe dafür sind durchaus unterschiedlich und von Fall zu Fall genau zu analysieren.Noch aussagekräftiger ist, die Zunahme des Flächenverbrauchs in Relation zur Einwohnerzahl zu setzen. Hier zeigt sich, dass in einigen Landgemeinden der Pro-Kopf-Verbrauch am höchsten ist - deutlich höher als der Landesschnitt von 1,6 Quadratmeter.Für die Plattform Land ist aufgrund der Daten wichtig, intelligenter und sparsamer mit dem in Südtirol wertvollen Grund und Boden umzugehen. Ansonsten ist das Fernziel von „netto 0“-Flächenverbrauch im Jahr 2050 nicht erreichbar.Um die „netto 0“ zu schaffen, braucht es nicht nur ein ständiges Monitoring des Flächenverbrauchs, sondern auch verstärkte Bemühungen, Grund und Boden noch besser zu schützen. Zudem müssten in jenen Gemeinden mit einem hohen Flächenverbrauch die Gründe dafür analysiert und entsprechende Maßnahmen umgesetzt werden, so die Aussendung.„Die nun in allen Gemeinden stattfindende Leerstandserhebung, die im Gemeindeentwicklungsprogramm vorgesehen ist, bietet die Gelegenheit, neue, intelligente Ansätze beim Flächenverbrauch zu wählen, wie die Nutzung von Leerständen, um längerfristig zu einer Kreislaufwirtschaft, sprich Flächenrecycling, zu kommen“, betont der Präsident der Plattform Land, Andreas Schatzer.