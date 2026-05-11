Bei der italienischen Fluggesellschaft Ita fallen nach eigenen Angaben am Montag etwa 38 Prozent der Flüge aus, darunter auch ins Ausland. In Deutschland wird mit Stand Sonntagnachmittag die Verbindung Frankfurt-Rom betroffen sein. Passagiere werden aufgerufen, sich auf der Website des Unternehmens zum Status ihres Flugs zu informieren.<BR \/><BR \/>Man bemühe sich, die Störungen so gering wie möglich zu halten und entschuldige sich für die Unannehmlichkeiten, sagte eine Easyjet-Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur in Rom. Einige Flüge mit Italien-Bezug seien gestrichen worden, erklärte sie, ohne Angaben zur Größenordnung der Störungen. Betroffene Reisende habe man direkt kontaktiert. Kunden rät die Fluggesellschaft, sich auf der Easyjet-Website zu ihren Flügen zu informieren.