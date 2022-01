Fluggesellschaft Air Italy wird aufgelöst

Die Gespräche zwischen Gewerkschaften und Regierung waren in den vergangenen Wochen in eine Sackgasse geraten, und die Konkursverwalter hatten dem Arbeitsministerium in Rom mitgeteilt, dass sich seit dem letzten Treffen am 15. Dezember nichts geändert habe. So wurden die ersten Mitteilungen an die Arbeitnehmer verschickt, die nun Arbeitslosengeld in Anspruch nehmen können.Qatar Airways hielt eine 49-prozentige Beteiligung an Air Italy. Der restliche Anteil stand unter Kontrolle der Gesellschaft Alisarda, die im Besitz des Prinzen und Touristik-Unternehmer Karim al-Husseini Aga Khan, dem geistlichen Oberhaupt der ismaelitischen Muslime, war. Air Italy, die früher Meridiana hieß, kämpfte jahrelang mit finanziellen Problemen.

apa