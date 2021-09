Flughafen Innsbruck bis 18. Oktober zu

In dieser Zeit soll laut den Verantwortlichen täglich von Montag bis Sonntag von 6 bis 22 Uhr gearbeitet werden. Der Flugbetrieb soll dann am 19. Oktober wieder aufgenommen werden.Insgesamt etwa 16,8 Millionen Euro wird in das Infrastrukturprojekt investiert. Rund 140.000 Quadratmeter an Fläche sind zu sanieren, rund 40.000 Tonnen Asphalt abzutragen, Beleuchtungseinrichtungen zu modernisieren. Die erste Bauphase hatte bereits Anfang März begonnen.

apa