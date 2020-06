Flughafen Innsbruck nimmt Betrieb wieder auf

Vorerst wird es jedoch nur einen täglichen Linienflug der AUA von Wien nach Innsbruck und wieder retour geben. Ab Juli soll das Angebot dann sukzessive ausgebaut werden.So sollen pünktlich zum Ferienbeginn in Tirol auch wieder Direktflüge zu den beliebtesten Mittelmeerzielen angeboten werden. Darunter unter anderem Griechenland, mehrere griechische Inseln, Italien und Mallorca. Mit Ende Juli bzw. Anfang August soll das Angebot dann noch etwas ausgebaut werden.Schon eine Woche vor Ferienbeginn soll eine neue Flugverbindung von Luxemburg nach Innsbruck aufgenommen werden. Mit einem wöchentlichen Flug, immer samstags, sollen so Gäste aus Luxemburg zur ihrem Urlaub in Tirol anreisen können, hieß es.

apa