Flughafen Linate nach Renovierung wieder geöffnet

Die Arbeiten wurden nach Plan abgeschlossen. In Linate wurde die Landepiste renoviert. Zudem wurden 4 neue Systeme für die Gepäckverteilung installiert. Die Sicherheitsstandards wurden erhöht, die Wartezeiten sollen kürzer sein, erklärte die Betreibergesellschaft des Flughafens SEA.





Während der vergangenen 3 Monaten landeten die Maschinen, die normalerweise in Mailand Linate eingetroffen wären, in Mailand Malpensa oder auf dem Flughafen Bergamo Orio al Serio. Der Einweihung des restaurierten Flughafens wohnten der Mailänder Bürgermeister Giuseppe Sala und Verkehrsministerin Paola De Micheli bei.Der 1937 eingeweihte Flughafen Linate liegt nur sieben Kilometer vom Mailänder Stadtzentrum entfernt. Mailand Malpensa befindet sich dagegen 43 Kilometer von der Innenstadt entfernt. Der Linate-Airport dient hauptsächlich nationalen und europäischen Verbindungen sowie dem Geschäftsreiseverkehr.2018 wurden in Linate mehr als 9 Millionen Passagiere abgefertigt. Neben Linate und Malpensa wird der weiter östlich gelegene Flughafen Bergamo Orio al Serio als dritter Verkehrsflughafen Mailands vermarktet.

apa