Flugtickets 43 Prozent teurer als 2022

Die italienische Regierung will jetzt Maßnahmen gegen Fluggesellschaften ergreifen, die bei fast vollen Flugzeugen und hoher Nachfrage die Preise in die Höhe treiben. Die Verteuerung der Flugtickets sei angesichts der gesunkenen Spritpreise ungerechtfertigt, stellte die für die Preiskontrolle zuständige Behörde fest.Der Konsumentenschutzverband Codacons begrüßte die Initiative der Regierung und erinnerte daran, dass er bei der Kartellbehörde bereits eine Untersuchung der überhöhten Kosten für Flüge von und nach Sizilien erwirkt habe.Der Präsident des Verbraucherschutzverbandes, Carlo Rienzi, kritisierte, dass die Preise im Luftverkehr „völlig außer Kontrolle“ geraten seien. Er forderte die Wettbewerbsbehörde auf, mögliche Absprachen unter den Fluggesellschaften zu untersuchen.Die Fluggesellschaften ITA Airways, Ryanair, EasyJet und WizzAir begründeten die Preiserhöhungen mit teureren Treibstoffeinkäufen im Vorjahr, als die Preise doppelt so hoch waren wie 2021.