Fokus auf Nebensaison: Ein Platz im Südtiroler Frühling

Startschuss ist die Positionierung des Südtiroler „Mediterranen Frühlings“ und später des „Bergfrühlings“ in den wichtigen Märkten Deutschland, Schweiz und Italien.Mit dieser neuen Ausrichtung des Destinationsmarketings will man aktiv dazu beitragen, die Reiseströme zu entzerren, die Auslastung zu optimieren und so den Tourismus in Südtirol nachhaltiger und verträglicher zu gestalten.Gleichzeitig soll die Stärkung der Nebensaisonen auch dazu führen, dass Arbeitsplätze im Tourismus das ganze Jahr angeboten werden können und so attraktiver werden.In den letzten Jahren war der Tourismus durch traditionelle Spitzen in den Sommer- und Wintermonaten geprägt, die in einigen Teilen des Landes zu einer erhöhten Belastung der Strukturen führten. Schon vor Corona gab es deshalb bei IDM intensive Überlegungen, wie man den wichtigen Wirtschaftsmotor Tourismus in eine nachhaltigere Richtung bewegen und den Lebensraum der Südtirolerinnen und Südtiroler besser schützen und für die kommenden Generationen erhalten kann. Das Ergebnis dieser Überlegungen, die eine Vielzahl von nachhaltigen Konzepten hervorbrachten, hatte auch Auswirkungen auf das Tourismusmarketing.„Unsere Vision ist es, Südtirol zum begehrtesten nachhaltigen Lebensraum Europas zu entwickeln. Der Tourismus ist ein Sektor, in dem es viel Potenzial in Sachen Nachhaltigkeit gibt. Das fängt beim Verbrauch von Ressourcen an und geht vom Angebot vor Ort rein bis in Marketing und Verkauf“, sagt IDM-Generaldirektor Erwin Hinteregger, der betont, dass „Nachhaltigkeit die Prämisse ist, nach der jede unserer Initiativen und Tätigkeiten ausgerichtet sein muss, damit unsere Wirtschaft „enkeltauglich„ und unser Wohlstand zukunftsfähig sind“.Den Löwenanteil der Gäste im Südtiroler Frühjahr machen mit 58 Prozent traditionell die Deutschen aus, 19 Prozent sind Italiener und sieben Prozent kommen aus der Schweiz. Genau diese wichtigen Märkte spricht IDM nun mit der neuen Nebensaisonen-Kampagne an – und muss sich dabei gegen Konkurrenz behaupten. „Urlauber, die im Frühling verreisen, suchen frühlingshafte Temperaturen, wie sie viele südliche europäische Destinationen wie der Gardasee, die Toskana oder das Tessin schon sehr früh bieten. Und sie erwarten sich abwechslungsreiche Aktivitäten, die natürlich auch in anderen Alpenregionen angeboten werden. Wo wir uns aber klar abheben, sind die Gastgeber und die Südtiroler selbst“, erklärt IDM-Marketingdirektor Wolfgang Töchterle.„44 Prozent unserer Kunden in dieser Jahreszeit geben an, Südtirol anderen Destinationen gegenüber zu bevorzugen, weil die Menschen hier so besonders sind: ein großes Kompliment an Südtirol und der wohl beste Hebel für die neue Kampagne. Also: Urlauben in Südtirol, mit Südtirolern, wie Südtiroler, mit sportlichen oder genussvollen Aktivitäten in der ersten Wärme des Jahres.“ Dieses Angebot decke sich genau mit den Wünschen der touristischen Zielgruppen Südtirols, der „kulturellen und kulinarischen Entdecker“, wie sie für die Nebensaison auf Basis einer Konsumentenanalyse definiert wurden. „Die Gäste, die wir ansprechen werden, möchten aktiv in die lokale Kultur, Natur und Lebensart eintauchen. Und wir sprechen ihnen dazu eine herzliche Einladung aus“, so Töchterle.

