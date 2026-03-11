Gegenüber dem Vorjahr stieg sein Nettovermögen um eine halbe Billion US-Dollar, was vor allem auf den Wertanstieg bei SpaceX zurückzuführen ist. Der von Musk gegründete Weltraumkonzern will noch in diesem Jahr an die Börse gehen.<BR \/><BR \/>Mit großem Abstand auf Platz 2 folgt „Forbes“ zufolge Larry Page, Mitbegründer von Google. Er verfügt über ein geschätztes Nettovermögen von 257 Mrd. Dollar. Auf dem dritten Platz liegt Google-Mitbegründer Sergey Brin mit 237 Mrd. Dollar. Amazon-Gründer Jeff Bezos belegt Platz 4 mit 224 Mrd. Dollar, gefolgt von Facebook-Gründer und Meta-CEO Mark Zuckerberg mit 222 Mrd. Dollar auf Platz 5.<BR \/><BR \/>„Es ist das Jahr der Milliardäre“, sagte Chase Peterson-Withorn, Senior Editor bei Forbes Wealth. „In den vergangenen zwölf Monaten kam jeden Tag mehr als ein Milliardär hinzu, da der durch künstliche Intelligenz angetriebene Boom an den Aktienmärkten die Vermögen in bisher unvorstellbare Höhen getrieben hat.“<BR \/><BR \/>Der reichste Italiener ist laut Forbes Giancarlo Devasini. Er belegt mit einem Vermögen von 89,3 Milliarden Dollar Platz 22. Giancarlo Devasini ist der Finanzchef von Tether, der größten Firma für Krypto-Stablecoins.