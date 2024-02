Forderungen in Milliardenhöhe gegen Signa Prime und Development

Forderungen werden steigen

Immobilien werden verkauft

Bei der Luxusimmobilien-Gesellschaft Signa Prime wurden von den bisher 219 Forderungsanmeldungen nur rund 2,6 Mrd. Euro anerkannt. Mehr als die Hälfte der Forderungen – rund 3,7 Mrd. Euro – seien vorerst bestritten und würden weiter überprüft. „Dies deshalb, da aufgrund der Größe und Komplexität des Insolvenzverfahrens bis zur Prüfungstagsatzung keine abschließende Forderungsprüfung möglich war“, teilte Karl-Heinz Götze vom Kreditschutzverband von 1870 (KSV1870) mit.Bei dem Immobilienentwickler Signa Development meldeten bisher 171 Gläubiger Forderungen in Höhe von 2,2 Mrd. Euro an, davon seien rund 300 Mio. Euro sogenannte nachrangige Forderungen. Anerkannt wurden bisher Forderungen in Höhe von 890 Mio. Euro, geht aus einer Pressemitteilung der Sanierungsverwalterin hervor.Die Passiva dürften sich bei den beiden Unternehmen noch erhöhen, aufgrund von Forderungsanmeldungen aus Deutschland. Dabei handle es sich um sogenannte Intercompany-Forderungen. „Diese Forderungen sind Ansprüche innerhalb der SIGNA-Gruppe, hierunter fallen unter anderem Garantien und Haftungsübernahmen und diverse Töchter der Schuldnerin machen diese Forderungen nunmehr geltend“, teilte der Alpenländische Kreditorenverband (AKV Europa) mit.Wie kürzlich bekannt wurde, sollen nun einzelne Immobilien, die unter dem Dach der insolventen Luxusimmo-Gesellschaft Signa Prime zusammengefasst sind, verkauft werden, um die notwendigen Mittel für die Sanierung aufzubringen. Dazu gehören in Wien das Park Hyatt, das Goldene Quartier und das Gebäude des Verfassungsgerichtshofes sowie in Innsbruck das Kaufhaus Tyrol. Das Unternehmen stehe aktuell in „intensiven Verhandlungen mit potenziellen Geldgebern“, hieß es vom KSV1870. „Es bleibt abzuwarten, ob Kaufinteressenten gefunden werden und ob die Immobilien als sogenanntes Paket oder jeweils einzeln an unterschiedliche Interessenten verkauft werden“, hieß es seitens AKV Europa.Die Zukunft der Signa Prime dürfte damit vorerst gesichert sein. „Aus derzeitiger Sicht der Sanierungsverwalterin ist die Finanzierung des operativen Betriebs der SIGNA Prime Selection AG laut vorgelegtem Finanzplan weiterhin gesichert“, hieß es in der Mitteilung des Sanierungsverwalters.Auch das Sanierungsverfahren der Signa Development dürfte derzeit auf Schiene sein. „Der Finanzplan wird laufend und sehr engmaschig überprüft, sodass aus derzeitiger Sicht der Sanierungsverwalterin die Finanzierung des operativen Geschäfts gesichert ist“, teilte die Kanzlei der Sanierungsverwalterin mit. Wesentlicher Bestandteil des Sanierungskonzepts der Development sei wie bei der Signa Prime der „eingeleitete Verwertungsprozess“ von Immobilien.