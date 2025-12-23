<BR \/><BR \/>Das Magazin „Condé Nast Traveller“ hat das „Forestis“ in die „Gold List 2026“ aufgenommen. <BR \/>Die Liste wird seit mehr als drei Jahrzehnten von internationalen Redaktionen des Reisemagazins zusammengestellt und umfasst Hotels und Resorts weltweit, die aus Sicht der Redaktion durch Architektur, Service und Kulinarik auffallen – eine Liste der besten Hotels und Resorts aus aller Welt also. <BR \/>„Condé Nast Traveller“ gilt als eine der wichtigsten Stimmen im Bereich der Magazine für Luxusreisen. <h3>\r\nSechs Südtirols Hotels unter den Top 50 Italiens<\/h3>Insgesamt sechs Südtiroler Hotels gehören für „Travel + Leisure Italia“, der italienischen Ausgabe des weltweit bekannten Reise- und Lifestyle-Magazins, zu den 50 besten Hotels in Italien – darunter auch das „Forestis“. Die Auszeichnung erfolgte im Rahmen der erstmals vergebenen „Travel + Leisure Italia Editors’ Choice Awards“. <BR \/><BR \/>Das „Forestis“ überzeugte die Redaktion mit der „Vollständigkeit und Exzellenz eines Angebots, das die Authentizität der Region in jedem Erlebnis widerspiegelt und die vier Naturelemente durch Architektur, Gastronomie und Spa-Behandlungen neu interpretiert“. <BR \/>„Die Auszeichnung bestätigt unsere Vision und unseren Willen, ein einzigartiges Erlebnis in der Welt des Reisens zu bieten“, freuen sich Teresa und Stefan Hinteregger, Inhaber des „Forestis“. <BR \/><BR \/>Neben dem „Forestis“ gehören weitere fünf Südtiroler Hotels für das Magazin zu den Top 50 in Italien: das „AKI Family Resort Plose“ in Brixen, das „Aman Rosa Alpina“ in St. Kassian, das „Falkensteiner Hotel Kronplatz“ in Bruneck, das Hotel „Palace“ in Meran und die „Quellenhof See Lodge“ in St. Martin in Passeier.<Rechte_Copyright><\/Rechte_Copyright>