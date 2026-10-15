Einer Umfrage des lvh unter seinen Mitgliedsbetrieben zufolge fehlen allein im Raum Bozen rund 20.000 Quadratmeter an Logistikfläche. „Unsere Betriebe brauchen Platz, um effizient arbeiten zu können. Ein Logistikzentrum könnte zugleich helfen, Warenströme besser zu organisieren und den Verkehr in Bozen zu entlasten“, erklärte Alexander Öhler, Obmann der Transporteure im Wirtschaftsverband lvh.<BR \/><BR \/>Als mögliches Vorbild für ein solches Zentrum wurde das Interporto im Trentino genannt. Zudem wurden potenzielle Standorte erörtert, darunter die Magazzini Generali. Landesrat Marco Galateo sicherte seine Unterstützung zu: „Es ist entscheidend, gemeinsam mit den Betrieben tragfähige Lösungen für den Raum Bozen zu entwickeln.“<h3>\r\nlvh: Führerscheinbonus verlängern<\/h3>Ein weiteres Thema war die Ausbildung von Berufskraftfahrern. Der lvh setzt sich dafür ein, den staatlichen Führerscheinbonus, der Ende 2026 ausläuft, bis 2030 zu verlängern. Die Förderung richtet sich an junge Menschen zwischen 18 und 35 Jahren. Der Bonus deckt bis zu 80 Prozent der Ausbildungskosten ab, maximal jedoch 2.500 Euro.