Frankreich: Stromausfälle im Winter nicht ausschließbar

Frankreich bereitet sich auf eine knappe Stromversorgung im kommenden Winter vor. „Das Risiko von Stromausfällen kann nicht ganz ausgeschlossen werden“, teilte der Netzbetreiber RTE am Mittwoch in Paris mit. Diese könnten aber in den meisten Fällen mit einer Stromersparnis von ein bis fünf Prozent vermieden werden. In einem sehr kalten Winter müssten unter Umständen bis zu 15 Prozent eingespart werden.