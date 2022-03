Frauen in Südtirol bekommen um 31 Prozent weniger Rente als Männer

Diese Zahlen präsentieren das staatliche Fürsorgeinstitut NISF/INPS gemeinsam mit der Pensplan Centrum AG am Freitag in Bozen.Die Zahlen: 1661 Euro pro Monat beträgt die Durchschnittsrente der Männer in Südtirol. Die Frauen, die vor der Pensionierung im Privatsektor beschäftigt waren, erhalten im Durchschnitt 804 Euro an monatlicher Rente.Was das jährliche Durchschnittsgehalt im Privatsektor anbelangt, so liegt dies in Südtirol insgesamt bei rund 26.000 Euro – nimmt man nur das Durchschnittgehalt der Frauen, so sind es etwas über 16.000 Euro.„Diese Unterschiede finden sich auch im Öffentlichen Dienst wieder", erklärte Maria Giovanna di Vivo vom NISF/INPS. Italienweit verdienten die Frauen etwa 28.000 Euro im Jahr, die Männer hingegen 38.000 Euro.

ansa