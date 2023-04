Frauen leiden auch unter ökonomischer Gewalt

„ Es liegt auch an uns allen, Verbesserungen zu erzielen, damit Frauen finanziell abgesichert sind und frei ihre Entscheidungen treffen können. ” — Ulrike Oberhammer, Präsidentin des Beirates für Chancengleichheit

Am Equal Pay Day werden der Landesbeirat für Chancengleichheit und 72 Partnerorganisationen auch heuer wieder südtirolweit an Infopoints und mit Aktionen auf das Thema Lohngleichheit bzw. -ungleichheit aufmerksam machen. Breiter Raum wird heuer auch dem Thema Finanzbildung gewidmet, wie es am Montag bei der Vorstellung des Aktionstages hieß.Wie wichtig es für Frauen ist, über die eigenen Finanzen Bescheid zu wissen und vor allem über eigenes Geld zu verfügen, machte der Direktor der Bozner Banca d'Italia-Zweigstelle, Michele Benvenuti, deutlich, der Zahlen über die ökonomische Gewalt, einem Aspekt häuslicher Gewalt, vorlegte.Gemeint ist damit, dass der Partner zum Beispiel kontrolliert und überwacht, wie das zur Verfügung stehende Geld genutzt wird, damit droht, die finanziellen Ressourcen zu verweigern, die Partnerin finanziell ausbeutet oder ihr verbietet zu arbeiten.Rund ein Fünftel aller Anrufe bei der gesamtstaatlichen Notrufnummer für weibliche Gewaltopfer (Tel.nr. 1522) betreffen ökonomische Gewalt, wie Benvenuti berichtete.Aber so weit muss es nicht kommen: „Finanzielle Unabhängigkeit nimmt ökonomischer Gewalt den Raum und ermöglicht ein selbstbestimmtes Leben“, betonte der für Chancengleichheit zuständige Landesrat, Landeshauptmann Arno Kompatscher. „Deshalb ist es wichtig, die finanzielle Bildung von Frauen zu fördern.“Einiges habe sich bereits getan, erinnerte die Präsidentin des Beirates für Chancengleichheit, Ulrike Oberhammer. Als Beispiele nannte sie die anstehenden Änderungen auf EU-Ebene zur Beweislast von ungleicher Bezahlung oder die Änderungen im Zuge der Cartabia-Reform, wonach bei Unterhaltsanträgen die gesamte Dokumentation über das Vermögen, auch die Kontoauszüge, hinterlegt werden müssen.Zudem appellierte sie an die Frauen, sich gut zu informieren: „Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, um sich finanziell abzusichern. Zum Teil werden diese – wie bei der rentenmäßigen Absicherung der Erziehungszeiten – auch mit öffentlichen Mitteln unterstützt. Es liegt jedoch auch an uns allen, Verbesserungen zu erzielen, damit Frauen finanziell abgesichert sind und frei ihre Entscheidungen treffen können.“„Der Umgang mit den eigenen Finanzen ist ein Schlüssel dazu, gleichberechtigt zu leben“, unterstrich auch Beirats-Vizepräsidentin Donatella Califano.