Freies Parken in Bruneck an 2 Samstagen

hds-Ortsobmann Daniel Schönhuber ist darüber sehr erfreut: „Wir sind überzeugt, dass es uns mit dieser Aktion gelingen wird, viele Besucher nach Bruneck zu bringen, um unsere Stadt zu besichtigen, die Shoppingmöglichkeiten bei über 150 Geschäften zu entdecken und die Gastronomie zu erleben.“„Diese Maßnahme soll ein konkreter Beitrag der Stadtgemeinde Bruneck für die Wirtschaft im Stadtzentrum sein“, sagt Bürgermeister Roland Griessmair. Die vergangenen Monate waren für den stationären Handel, die Dienstleister und die Gastronomie ganz besonders schmerzhaft, deshalb sehe er es als seine Pflicht an, einen Beitrag für die Wirtschaft in Bruneck zu leisten. „Mit dieser Initiative wollen wir den Wert der lokalen Nahversorger unterstreichen“, so der Bürgermeister abschließend.

