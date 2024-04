„Freizeit“-Messe startet nächste Woche

Ein Paradies für Spielverrückte

Leckeres Street Food

14 Food Trucks sind auf der „Freizeit“-Messe vertreten. - Foto: © Marco Parsi

Der „Alperia Sport Hero“: Jugend für Sport begeistern

Rund 43.000 Besucher werden während der beliebtesten Publikumsmesse der Region erwartet.„Durch neue Programmhighlights wie Gaming ist es uns in den letzten Jahren gelungen, die Freizeitmesse entscheidend zu verjüngen. Damit ist die Messe heute für alle Altersgruppen gleichermaßen attraktiv und zieht Familien aus der ganzen Region und darüber hinaus an“, erklärt Thomas Mur, Direktor der Messe Bozen.Ein Höhepunkt dieser Auflage ist der „Gaming Court“. In diesem Bereich der „ Freizeit “- Messe dreht sich alles ausschließlich um das digitale und analoge Spielen. In Zusammenarbeit mit den Vereinen „BeYoung“ und „DUNG“ werden über 40 interaktive Spiel-Stationen und Videospiele bereitgestellt.Zusätzlich findet die Eröffnung des wandernden „Mario Kart 8 Deluxe-Turniers“ statt, bei dem Spieler auf der LED-Wand gegeneinander antreten können.Täglich sind auch die 14 Food Trucks auf der Messe vertreten, die im Rahmen des „Street Food Festival“ die Besucher mit kulinarischen Köstlichkeiten aus ganz Italien und darüber hinaus verwöhnen werden. Das „Street Food Festival“ ist am Freitag und Samstag bis 23 Uhr geöffnet.Als Neuheit findet im H1 Eventspace eine „BBQ Show“ statt, in welcher renommierte Grillmeister darauf warten, alle Geheimnisse des perfekten Grillens – von Fleisch über Fisch bis zu veganen Gerichten – an die Besucher zu verraten.Ein Höhepunkt dieser Auflage ist der „Alperia Sport Hero“, eine Initiative, die darauf abzielt, Kinder und Jugendliche unter 14 Jahren durch Spiel und Spaß für Sport zu begeistern. 8 verschiedene Stationen laden Jugendliche dazu ein, verschiedene Sportarten kennenzulernen – auch eine Para-Sport-Station ist dabei.