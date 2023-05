„Freizeit“ vom Feinsten

Besucher konnten alle Neuheiten rund um die Themen Urlaub und Sport begutachten und ausprobieren. - Foto: © Marco Parsi

14 Food Trucks sorgten für das leibliche Wohl. - Foto: © Marco Parsi

Die „Freizeit 2023“ ist Geschichte: 4 Tage lang standen leckeres Essen, gesunder Sport, erholsamer Urlaub und gute Unterhaltung im Fokus von 3 großen Themen: Sport, Food und Young.Neben Ausstellern mit den Neuheiten des Sommers für Outdoor, Garten und Urlaub und einem umfangreichen Veranstaltungsprogramm lockte eine weitere Neuheit: ein exklusives Gewinnspiel zur Feier des 75-jährigen Jubiläums von Messe Bozen. Die Verlosung findet in den nächsten Tagen statt.„Gerade in den letzten Jahren hat der Stellenwert des Themas Freizeit in unserer Gesellschaft zugenommen, deshalb feiern wir mit dieser Messe die Freizeit in all ihren Ausprägungen. Wir freuen uns über den Erfolg dieser 45. Auflage und die Tatsache, dass wir einen Zuwachs an jungen Besuchern verzeichnen konnten, stärkt unsere Zuversicht in die Zukunft dieser Veranstaltung“, erklärt Thomas Mur, Direktor der Messe Bozen.Zu den Höhepunkten im Themenbereich Sport zählte die 5. Auflage des Sportparcours Alperia Sport Hero mit seinen 8 Stationen zum Ausprobieren verschiedenster Sportarten, der in diesem Jahr mit über 4000 teilnehmenden Kindern die Teilnehmerrekorde gebrochen hat.In der Event Arena des FieraMesse H1 Eventspace, dem Innenhof der Messe Bozen, hatten lokale Sportvereine wieder die Chance, ihre Aktivitäten und den Verein selbst vorzustellen und das Publikum aktiv miteinzubeziehen.Ein großer Erfolg war auch das Street Food Festival auf dem Freigelände, an dem 14 Food Trucks aus ganz Italien teilnahmen, begleitet von Live-Musik lokaler Künstler und Bands auf der Open Air Bühne.Im Bereich Young gab es heuer 2 Publikumsmagneten: zum zweiten Mal einen Gaming Court - dieses Jahr auf einer vergrößerten Fläche von 500 Quadratmeter -, der dem analogen wie digitalen Spielen gewidmet war. Viele Besucher nahmen Platz, um die verfügbaren Videospiele, die Quadratmeter große Mixed Reality Mario Kart-Bahn und die klassischen Brettspiele auszuprobieren.Der gemeinsam mit Volontarius organisierte Graffiti Space bot 10 Künstlern die Möglichkeit, ihre Kreativität rund um das Thema „Growing together“ zu Ehren des 75-jährigen Jubiläums von Messe Bozen zum Ausdruck zu bringen.Auch unter den Ausstellern herrschte große Zufriedenheit.Die nächste Auflage der Freizeitmesse findet von 25. bis 28. April 2024 statt.