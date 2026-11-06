Die Mühle steht direkt an der Straße, an der über Jahrzehnte der Verkehr von und ins Gadertal vorbeirauschte. Seit die neue Zufahrt durch den Tunnel führt, ist es ruhiger geworden. Der kleine Parkplatz vor dem Haus ist trotzdem meist voll. Denn zur Leitner-Mühle, die in St. Lorenzen alle „Milla“ nennen, kommen die Leute von überall her.<BR \/><BR \/>Gleich hinter der Ladentür stehen die Papiersäcke: Mehle, Körner, Müsli – offen, zum Abwiegen, in Mengen, die der Kunde wünscht. Hinter der Theke gibt eine offene Tür den Blick frei auf das Herzstück des Hauses: die Mühle. Hier wird seit 1885 gemahlen, gemischt und verarbeitet. Und hier beginnt auch die Geschichte von Fabian Leitner.<BR \/><BR \/>Der 28-Jährige ist der Urenkel des ersten Müllers und seit Kurzem offiziell der Chef des Betriebs. Dass er einmal hier stehen würde, war nicht unbedingt vorgezeichnet. Nach der TFO in Bruneck studierte er Elektrotechnik in Innsbruck. Seine Leidenschaft galt aber auch der Fotografie. Aus dem Hobby wurde ein Beruf: Er machte sich als Fotograf und Filmer selbstständig, arbeitete als Content Creator und begleitete DJs bei ihren Auftritten und Sportler zu Wettkämpfen. Sein Arbeitsplatz war die Welt. An einem Wochenende in Asien, am nächsten in den USA. Auf rund 100 Flüge im Jahr sei er wohl gekommen, erzählt er.<h3>\r\nZurück zu den Wurzeln in der Heimat<\/h3>Und doch zog es ihn immer wieder nach Hause. Da war das Elternhaus, aber eben auch die Mühle auf der anderen Straßenseite. Sie wurde von seinem Onkel geführt, die Großfamilie half mit. Lange war der Betrieb ein reines Familienunternehmen. Auch Fabian war schon als Kind und Jugendlicher oft hier, packte mit an und kannte die Abläufe.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1381794_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Sein Onkel hat keine Kinder. Als sich die Frage stellte, wie es mit der Mühle weitergehen sollte, stand deshalb auch eine Schließung im Raum. Fabian entschied sich, einzusteigen und den Betrieb zu übernehmen. „Je mehr man unterwegs ist und je mehr man sieht, umso mehr schätzt man, was man hier hat“, sagt er. Vielleicht ist es genau diese Erfahrung, die seine Entscheidung erklärt. <BR \/><BR \/>Er weiß um die Geschichte des Hauses, und er spürt die Verantwortung. Das Vertrauen seines Onkels weiß er zu schätzen. Schließlich bringt eine junge Generation auch neue Ideen und andere Vorstellungen mit. „Man kann einen Betrieb nicht so führen wie vor 40 Jahren“, sagt der 28-Jährige. Jede Generation habe die Mühle auf ihre Weise geprägt. Aus dem reinen Mahlbetrieb wurde mit der Zeit ein Geschäft, das Sortiment wuchs, die Kundschaft kam von immer weiter her. Nun ist es an ihm, den nächsten Schritt zu setzen.<BR \/><BR \/>Einer davon ist der neue Onlineshop. Die Nachfrage danach habe es schon länger gegeben, sagt der junge Chef. Im Laden stehen immer öfter Touristen und Kunden aus ganz Italien, Deutschland und Österreich, die dieselbe Frage stellen: Kann man das auch nach Hause bestellen? Jetzt kann man es. Unter dem Namen „Milla“ – im Pusterer Dialekt der Name für „Müller“ – ist ein Großteil des Sortimentes nun auch online erhältlich. Die Preise sind dieselben wie im Geschäft, geliefert wird nach Hause. „Online bestellen und im Laden abholen, geht auch“, sagt der Jungunternehmer. <h3>\r\nBewährtes bewahren, Neues wagen<\/h3>Doch der digitale Auftritt ist nur ein Teil seiner Pläne. Er möchte das Sortiment weiterentwickeln und auf neue Wünsche reagieren. Müsli, Mehle, Nüsse, Körner, Hülsenfrüchte und Trockenfrüchte gehören zu den gefragtesten Produkten. Auch Proteinprodukte, Nussmuse und Gewürze sollen künftig eine größere Rolle spielen. <BR \/><BR \/>Nicht nur die Produkte, auch ihre Herstellung möchte der „Milla“-Chef künftig stärker in den Mittelpunkt rücken. Er kann sich vorstellen, die Mühle für Besucher zu öffnen und ihnen zu zeigen, wie aus Korn Mehl wird. Ein Blick hinter die Kulissen, der den alten Betrieb von einer ganz anderen Seite erlebbar machen würde. <BR \/><BR \/>Fabian Leitners Grundsatz lautet: so viel wie möglich lokal und regional. Dass nicht alles aus der unmittelbaren Umgebung kommen kann, daraus macht er kein Geheimnis. Für ein breites Sortiment brauche es auch Produkte von weiter her. Er arbeitet mit Bauern, anderen Mühlen und Lieferanten zusammen. Entscheidend seien Qualität und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. „Die Produkte müssten für die Kunden leistbar bleiben“, sagt er.<BR \/><BR \/>Viel entsteht immer noch direkt in der eigenen Mühle. Vollkornmehle, Brotbackmischungen und Müslimischungen werden hier hergestellt. Der Strom dafür kommt bis heute aus dem eigenen Wasserkraftwerk. Die Produkte seien lange haltbar, erklärt Leitner: im Schnitt zwischen acht Monaten und zwei Jahren. Deshalb sei es möglich, die Waren im Geschäft offen anzubieten. Qualität und Sicherheit würden streng kontrolliert und dokumentiert. <BR \/><BR \/>Mittlerweile arbeiten vier Personen, teilweise in Teilzeit, im Betrieb. Der neue Chef selbst steht nicht von früh bis spät hinter der Theke. Das muss er auch nicht. Er kann vieles am Computer erledigen und auch von unterwegs arbeiten. Die große weite Welt ist für ihn also nicht ganz verschwunden. Im Gegenteil: Von dort holt er sich Ideen und Inspiration für den Betrieb daheim. Und auf sein Team und die Familie kann er sich verlassen. Auch sein Vater unterstützt ihn, ist zur Stelle, wenn er gebraucht wird, und steht ihm mit Rat und Tat zur Seite.<h3>\r\nDie Tücken des Unternehmertums<\/h3>Nur die Bürokratie macht ihm zu schaffen. Gerade während der Betriebsübernahme sei er manches Mal kurz davor gewesen, zu verzweifeln. Wer so viel herumgekommen ist wie er, wundere sich nicht, dass Asien wirtschaftlich so stark aufhole und Europa zu überholen drohe. Zu viele Regeln und Vorschriften machten es Unternehmern in allen Branchen schwer. <BR \/><BR \/>Dabei ist Leitner überzeugt, dass gerade traditionelle Betriebe eine Zukunft haben. „Ich halte es für wichtig, dass junge Leute solche Betriebe übernehmen. Sonst sind sie in zehn Jahren weg“, sagt er. Er verstehe aber auch jeden, der vor dieser Aufgabe zurückschrecke. Umso wichtiger sei es, sich weiterzuentwickeln, statt einfach abzuwarten.<BR \/><BR \/>Der junge „Milla“ denkt über Pflaurenz hinaus, ohne seine Wurzeln aus den Augen zu verlieren. Früher führte ihn die Arbeit mit der Kamera rund um den Globus. Heute soll die Pflaurenzer Mühle ihren Weg in die Welt finden. Und die großen Papiersäcke stehen trotzdem noch gleich hinter der Ladentür.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1381797_image" \/><\/div>\r\n