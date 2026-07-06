<BR \/>„Ich übergebe ein starkes Unternehmen mit klarer Identität und engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Ich bin stolz auf das, was wir gemeinsam als Team erreicht haben, und blicke mit Zuversicht in die Zukunft“, erklärt Alexander Schick.<h3>\r\nMarktführer in Italien<\/h3>Unter Schicks Führung entwickelte sich Pompadour zu einem der größten Teeproduzenten Europas. Das Unternehmen hält laut eigenen Angaben einen Marktanteil von 21,5 Prozent und ist in Italien Marktführer.<BR \/><BR \/>Zu den wichtigsten Meilensteinen seiner 30-jährigen Führung zählen neben dem Ausbau der Kernmarke Pompadour auch die Weiterentwicklung der Grün- und Schwarzteemarke Sir Winston Tea, die heute einen Marktanteil von rund 10 Prozent hält. <BR \/><BR \/>Zudem entstand mit Peter’s Teahouse die größte Fachgeschäftskette für Tee Italiens. Auch im Foodservice-Bereich baute Pompadour seine Position aus und entwickelte sich mit einer eigens für die Hotellerie konzipierten Produktlinie zur führenden Marke in diesem Segment.<h3>\r\nUmsatz von 49 Millionen Euro<\/h3>Das 1964 gegründete Unternehmen mit Sitz in Bozen gehört zur deutschen Unternehmensgruppe Teekanne. 2025 erzielte Pompadour einen Umsatz von 49 Millionen Euro. Das entspricht einem Plus von 9,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die verkaufte Menge stieg um 7,6 Prozent.<BR \/><BR \/>Seit Juli steht Paolo Maria Romano an der Spitze des Unternehmens. Der Manager verfügt über langjährige Erfahrung im Einzelhandel sowie in der internationalen Geschäftsentwicklung.