Welche Kompetenzen braucht es, um erfolgreich in Verwaltungsräten und Vorständen tätig zu sein? Diese Frage beantwortet der Lehrgang für angehende Verwaltungsrätinnen, der im heurigen Herbst wieder erfolgreich vom Landesbeirat für Chancengleichheit für Frauen, dem Frauenbüro und dem WIFI, Service für Weiterbildung und Personalentwicklung der Handelskammer, angeboten wurde. Am 20. November wurde den 20 Absolventinnen in der Handelskammer ihr Zertifikat überreicht. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1388022_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><BR \/>Der Lehrgang vermittelt interessierten Frauen nunmehr seit 15 Ausgaben alles, worauf es als Verwaltungsrätin oder Vorstand ankommt: Sowohl rechtliche Grundlagen als auch Bilanzanalyse, Selbstmarketing, Kommunikation und die korrekte Sitzungsführung. Dafür besuchen die Teilnehmerinnen einen Kurs mit 10 Modulen sowie einem persönlichen Mentoring-Programm, der mit einer feierlichen Zertifikatsübergabe abgeschlossen wird. <BR \/><BR \/><BR \/>„Mit diesem Lehrgang stärken wir nicht nur die fachliche Vorbereitung von Frauen für Verwaltungsräte, sondern auch ihr Selbstbewusstsein und ihr Netzwerk. Die 20 Absolventinnen bringen wertvolle Kompetenzen, Erfahrungen und Perspektiven mit – und machen sichtbar, dass Frauen bereit sind, Verantwortung in den Entscheidungsgremien unserer Gesellschaft zu übernehmen“, betonte Ulrike Oberhammer, die Präsidentin des Landesbeirats für Chancengleichheit für Frauen, im Rahmen der Veranstaltung. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1388025_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><BR \/>„Die Handelskammer Bozen stärkt seit vielen Jahren die Rolle der Frauen in der Wirtschaft mit diversen Maßnahmen. Das WIFI bietet gezielte Weiterbildung für Unternehmerinnen und weibliche Führungskräfte. Dieser erfolgreiche Lehrgang bereitet auf strategische Entscheidungen in Unternehmen und Organisationen vor – dafür braucht es die Perspektiven und Kompetenzen von Frauen und Männern“, erklärte Alfred Aberer, der Generalsekretär der Handelskammer Bozen. <BR \/><h3>\r\n20 Frauen haben den diesjährigen Herbstlehrgang erfolgreich abgeschlossen<\/h3>Beiratspräsidentin Oberhammer und Generalsekretär Aberer haben dann die Abschlusszertifikate an die Absolventinnen des Herbstlehrgangs überreicht, und zwar an: <b>Verena Barbieri, Erica Cis, Sibylle Franzinelli, Sabine Gasser, Johanna Huber, Lisa Innerbichler, Francesca Kaswalder, Alice Labadini, Marika Lamprecht, Elisa Lutz, Tamara Oberhofer, Gudrun Oberhollenzer, Roberta Paltrinieri, Martina Postal, Hannah Rier, Dzenet Selmanovic, Petra Sigmund, Veronica Tessaro, Sylvia Vicinanza und Verena Wisthaler.<\/b><BR \/><BR \/><BR \/>Diese Frauen werden nun auch zu den mehr als 200 Kontakten qualifizierter Frauen hinzugefügt, die in der Datenbank AMinistra geführt werden. Das Interesse am Lehrgang ist weiterhin groß, weshalb die beteiligten Organisatorinnen bereits mit der Planung der nächsten Ausgabe beschäftigt sind.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1388028_image" \/><\/div>