Futura – Förderpreis für junge Südtiroler im Ausland ausgeschrieben

Im Jahr 1990 vom Hoteliers- und Gastwirteverband (HGV) und der Verlagsanstalt Athesia ins Leben gerufen, konnte die Initiative bisher 75 junge Südtirolerinnen und Südtiroler aus den unterschiedlichsten Bereichen ihrer beruflichen Ausbildung finanziell unterstützen. Auch in diesem Jahr werden wiederum drei Förderpreise ausgeschrieben.„Es ist gut zu wissen, wo unsere Förderpreisträger heute tätig sind, sprich an renommierten Universitäten und Forschungseinrichtungen im Ausland genauso wie in verantwortungsvollen Positionen in Südtirol“, blickt Inga Hosp, Jurypräsidentin des Förderpreises Futura, zufrieden zurück.Träger des Förderpreises sind der HGV, die Verlagsanstalt Athesia, die Tageszeitung Dolomiten, die Spezialbier-Brauerei FORST, die Despar-Gruppe und die Stiftung Südtiroler Sparkasse. Partner sind Südstern – das Netzwerk für Südtiroler im Ausland und die Europäische Akademie Eurac.Die Förderpreise werden alle 2 Jahre vergeben. In diesem Jahr schreibt die Initiative „Futura – Förderpreis für junge Südtiroler/innen im Ausland“ wiederum 3 Förderpreise zu je 6666 Euro aus. Besonderes Augenmerk legen die Initiatoren auch in diesem Jahr auf Bewerbungen aus den Bereichen neue Medien und neue Technologien.Alle Bewerber dürfen bis zum Einsendeschluss der Unterlagen das 35. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Sie müssen sich seit mindestens 3 Jahren im Ausland bzw. außerhalb der Region Trentino-Südtirol aufhalten und während ihrer Ausbildung bzw. im Berufsleben durch besondere Leistungen ausgezeichnet haben. Weiters müssen die Bewerber ihr Studium bereits abgeschlossen haben.Den Bewerbungsunterlagen sind ein Lebenslauf, ein Profilbild, Zeugnisabschriften, Publikationen, eine Beschreibung eines aktuellen Projektes und die Darlegung der Ziele für die berufliche Zukunft beizulegen. Auch das Ausfüllen der Bewerbungsvorlage, welche online unter www.futura.bz abgerufen werden kann, ist verpflichtend. Hier können auch alle bisherigen Preisträgerinnen und Preisträger eingesehen werden.Die Bewerbungen sind zu richten an den Hoteliers- und Gastwirteverband (HGV), z. Hd. Alexandra Silvestri, Schlachthofstraße 59, 39100 Bozen oder per E-Mail an [email protected] . Einsendeschluss ist der 31. August 2020.

