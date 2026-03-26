<BR \/><BR \/>Die meisten Kunden in Südtirol haben laut VZS die Forderungsanmeldung bereits versendet, um ihren Anspruch auf eine mögliche Auszahlung geltend zu machen. Doch aufgrund der hohen Zahl an Betroffenen konnten bislang keine individuellen Bestätigungen verschickt werden und auch bei der Auszahlung ist noch Geduld gefragt, wie die VZS mitteilt. <h3>\r\nElektronischen Ausweis nachreichen<\/h3>Wer die Anmeldung jedoch mit einem alten Papierausweis eingereicht hat, sollte diese mit der neuen elektronischen Identitätskarte ergänzen, rät die VZS. Der Grund: Ab dem 3. August verlieren die bisherigen Papierausweise ihre Gültigkeit. Um Verzögerungen oder Ablehnungen im späteren Auszahlungsprozess zu vermeiden, sollte das digitale Dokument zeitnah nachgereicht werden.<BR \/><BR \/> Die eingegangenen Forderungen werden derzeit vom Liquidationsteam geprüft. Um stets auf dem Laufenden zu bleiben, empfiehlt das Liquidationsteam allen Betroffenen, sich im Kundenportal zu registrieren. Die Anmeldung erfolgt einfach über <a href="https:\/\/cp.fwulifelux.com\/welcome" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">diesen Link.<\/a><BR \/> mit einer gültigen E-Mail-Adresse.<h3>\r\nEtwa 10.000 Südtiroler betroffen<\/h3>Das luxemburgische Versicherungsunternehmen FWU Life Insurance Lux war 2024 in finanzielle Schwierigkeiten geraten. Nachdem ein Sanierungsplan scheiterte, wurde im vergangenen Jahr die Liquidation eingeleitet.<BR \/><BR \/>Die Verbraucherzentrale Südtirol schätzt, dass hierzulande 10.000 Kunden betroffen sind.