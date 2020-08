G7-Staaten orten allmähliche Wirtschaftserholung

Italiens Finanzminister Roberto Gualtieri twitterte, die G7-Staaten sähen das Konjunkturszenario für die Weltwirtschaft nicht mehr ganz so pessimistisch. Wichtig seien jetzt die Entwicklung und Verteilung eines Impfstoffes.Die G7 haben am Montag unter Leitung von US-Finanzminister Steven Mnuchin per Videokonferenz getagt. Vertreter von Weltbank und Internationalem Währungsfonds waren dabei zugeschaltet.Angedacht von den G7-Staaten – USA, Kanada, Japan, Deutschland, Frankreich, Italien und Großbritannien – sind laut US-Finanzministerium weitere Hilfen für besonders arme Länder. Zeitlich begrenzte Schuldenerleichterungen könnten bis 2021 verlängert werden. Das werde zumindest erwogen. Konkret wurden nach der Explosionskatastrophe in Beirut auch Hilfen für den Libanon diskutiert.Die Pandemie trifft ärmere Länder besonders hart, weil sie oft keine guten Gesundheitssysteme haben und bereits unter hohen Schulden leiden. Deutschland hatte seine Hilfen deswegen zuletzt um 3 Milliarden Euro aufgestockt.Auf internationaler Ebene wurden den 73 ärmsten Ländern der Welt bis zum Jahresende alle Zins- und Tilgungszahlungen gestundet. Das soll eine Entlastung von zwölf Milliarden Dollar bringen. „Wir sind uns einig, dass das Schuldenmoratorium von allen Gläubigern vollständig umgesetzt werden muss“, sagte der deutsche Finanz-Staatssekretär Wolfgang Schmidt. „Wir haben außerdem bekräftigt, dass eine Beteiligung des Privatsektors sehr wichtig ist. Das gilt auch für eine mögliche Verlängerung des Schuldenmoratoriums über den 31.12.2020 hinaus.“Beobachtern zufolge bremst China als einer der wichtigsten Gläubiger der Welt den Prozess. Für die Beteiligung privater Investoren gibt es zudem bisher keine Anzeichen.

apa