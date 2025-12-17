<i>In der Rubrik „Start-up-Stage“ stellen Gründer ihre innovativen Ideen vor.<\/i><BR \/><BR \/><b>1. Was ist unser innovatives Produkt und welches Kundenproblem löst es?<\/b><BR \/>Guestnet ist eine Gäste-App für Hotels, die automatisiertes Upselling ermöglicht. „Über Guestnet erhalten Gäste alle relevanten Informationen rund um ihren Aufenthalt digital auf dem Smartphone – von allgemeinen Hotelinformationen bis hin zu buchbaren Zusatzleistungen“, erklärt Martin Tauber, einer der beiden Gründer von Guestnet. Zusatzleistungen wie Spa, Aktivitäten, Experiences oder Services werden gezielt ausgespielt, sind einfach buchbar und nahtlos in bestehende Systeme integriert. So profitieren Hotels mehrfach: Gäste erhalten relevante Informationen zur richtigen Zeit, Teams gewinnen wertvolle Zeit im operativen Alltag und Zusatzumsätze werden systematisch genutzt und messbar gemacht. „Gleichzeitig werden wiederkehrende Kommunikationsaufgaben automatisiert, wodurch das Hotelpersonal spürbar entlastet wird“, so Tauber. <BR \/><BR \/><b>2. Wie sind wir auf diese Geschäftsidee gekommen?<\/b><BR \/>Im Gespräch mit vielen Hoteliers wurde den beiden Entwicklern klar: In Unterkunftsbetrieben fehlt es an digitaler Gästeinformation. Die sei oft lückenhaft, manuell und nicht automatisiert. Doch gerade das sei wichtig, so Tauber. Gäste erwarten „schnelle, mobile Informationen, einfache Buchungsprozesse und relevante Angebote“. Wenn Informationen strukturiert aufbereitet, automatisiert ausgespielt und mit Upselling-Möglichkeiten verknüpft werden, entstehe ein klarer Mehrwert – für Gäste, Mitarbeiter und den wirtschaftlichen Erfolg der Unterkunft, so Tauber. <BR \/><BR \/><b>3. Was waren unsere größten Herausforderungen und was haben wir daraus gelernt?<\/b><BR \/>Gerade die Integration in bestehende Hotelsysteme war eine große Herausforderung. „Uns war früh klar, dass Guestnet nicht als zusätzliches Tool funktionieren darf, sondern als echte Arbeitserleichterung im Alltag. Das bedeutet: keine doppelten Daten, keine zusätzlichen manuellen Schritte, sondern nahtlose Anbindungen an PMS-, CRM-, Wellness- und weitere Systeme“, erklärt Tauber. <BR \/><BR \/>„Ein weiterer zentraler Lernpunkt war die Messbarkeit des Mehrwerts. Hotels investieren nicht in Funktionen, sondern in Ergebnisse. Deshalb war es für uns entscheidend, sichtbar zu machen, welchen konkreten Nutzen digitale Kommunikation und automatisiertes Upselling tatsächlich bringen – sei es in Form von Zeitersparnis, höherer Nutzung oder zusätzlichem Umsatz“, betont der Brixner Start-uper. <BR \/><BR \/><b>4. Was ist der derzeitige Status quo?<\/b><BR \/>Ursprünglich in Südtirol gestartet, hat das Südtiroler Start-up seine Präsenz mittlerweile auf den DACH-Raum und darüber hinaus erweitert. „Heute haben wir neben unserem starken Kernmarkt bereits aktive Kunden in weiteren europäischen Ländern wie Kroatien, Griechenland und Dänemark und erweitern unsere Reichweite kontinuierlich“, erklärt Tauber. Guestnet ist heute bei über 2.500 Hotels aktiv im Einsatz. Jährlich erreichen Hotels über Guestnet rund 7 bis 8 Millionen Gäste.<BR \/><BR \/> „Als lokales Südtiroler Unternehmen haben wir darüber hinaus bereits internationale Aufmerksamkeit erlangt: Guestnet zählt zu den bestbewerteten Gäste-Apps weltweit auf der führenden Bewertungsplattform für Hoteltechnologie“, hebt der Brixner Gründer hervor. <BR \/><BR \/><b>5. Wo sehen wir uns in drei Jahren?<\/b><BR \/>„Guestnet soll der Standard werden, wenn es darum geht, Gäste digital zu begleiten, Teams nachhaltig zu entlasten und Zusatzumsätze strukturiert zu steigern“, sagt Rienzer. <BR \/><BR \/>In drei Jahren sehen wir Guestnet als führende Guest-Experience-Plattform in Europa. Unser Ziel ist es, Hotels eine zentrale Lösung zu bieten, mit der die gesamte Vor-Ort-Kommunikation mit Gästen digital, integriert und effizient gesteuert werden kann – von Information über Interaktion bis hin zu automatisiertem Upselling. Dabei verstehen wir uns nicht als einzelnes Tool, sondern als zentrale Plattform innerhalb der Hotel-Systemlandschaft, die bestehende Lösungen intelligent verbindet.<BR \/><BR \/><BR \/>Haben auch Sie ein Start-up mit einer innovativen Idee? Dann melden Sie sich per Mail an <a href="mailto:josef.bertignoll@athesia.it" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">josef.bertignoll@athesia.it<\/a>