Halbzeit bei der Apfelernte: Während die Herbstsorten darauf warten, vom Baum geholt zu werden, sind die Sommersorten bereits abgeerntet. Bei Gala, einer der wichtigsten Sorten im Land, fällt die Bilanz sehr negativ aus. <BR \/><BR \/> „Qualitativ war es eines der schlechtesten Jahre überhaupt. Es war einfach eine katastrophale Ernte“, sagt Johannes Oberrauch, Leiter der Obstversteigerung Sigmundskron. Verantwortlich dafür waren vor allem die außergewöhnliche Hitze und Trockenheit im Sommer, die die Größe und Färbung beeinträchtigt hätten, und die Niederschläge während der Erntezeit. „Nach dem Regen sind die meisten Äpfel gesprungen und mussten als Industrieware verkauft werden“, erklärt Oberrauch.<h3>\r\nHoher Anteil an Industrieware<\/h3>Rund 40 Prozent der geernteten Gala-Äpfel sind laut Obstversteigerung in die industrielle Verarbeitung gegangen. Für die Bauern bedeutet das erhebliche finanzielle Einbußen, da für Industrieware nur rund 20 Cent pro Kilogramm bezahlt werden. Doch auch die qualitativ bessere Tafelware tut sich derzeit am Markt schwer. „Die hohen Altbestände aus dem Vorjahr drücken die Preise“, so Oberrauch.<BR \/><BR \/>Auch Harald Weis, Obmann der Vereinigung der Südtiroler Obstgenossenschaften (VOG), bestätigt die Einbußen bei Menge und Qualität. „Wir haben 23 Prozent Industrieware angeliefert bekommen, im Normalfall haben wir um die 11 Prozent“, so Weis. Gegenüber der ursprünglichen ersten Ernteschätzung fehlen zudem rund 18 Prozent der erwarteten Menge.<h3>\r\nSuche nach alternativen Sorten läuft<\/h3>Von den Qualitätseinbußen seien nicht nur Südtirols Obstbauern betroffen. Auch in Süddeutschland und Frankreich hat der Extremsommer deutliche Spuren hinterlassen. Für Weis ist die diesjährige Ernte ein weiteres Signal dafür, dass die Gala-Sorte angesichts immer heißerer Sommer zunehmend an ihre Grenzen stoßen wird. „Wir sind schon seit Längerem bedacht, vom August wegzukommen, also Sorten zu suchen, wo die Ernte im September losgeht.“<BR \/><BR \/>Langfristig sei es wichtig, neue Sorten am Markt zu etablieren. Dieser Umstellungsprozess werde jedoch noch mehrere Jahre in Anspruch nehmen. „Die dunkelroten Gala werden einige Jahre noch laufen, die älteren Klone werden in den nächsten Jahren abgebaut.“