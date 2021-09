Gas und Strom werden teurer: Das steckt dahinter

In der ganzen Welt steigen die Preise von wichtigen Rohstoffen und Energieträgern wie Erdgas, Erdöl und Kohle. An den Tankstellen haben sich die Preiserhöhungen für Benzin und Diesel bereits deutlich bemerkbar gemacht. Jetzt zeichnet sich auch eine rasante Verteuerung beim Erdgas und damit zusammenhängend auch beim Strom ab. Doch was sind die Ursachen? + Von Alexander Brenner-Knoll