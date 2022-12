Gaspreis fällt auf tiefsten Stand seit Beginn des Ukraine-Kriegs

Milde Temperaturen lassen Gaspreis sinken

Strompreis soll sinken

Seit mittlerweile 8 Handelstagen in Folge ist der Gaspreis gefallen.Seit Mitte Dezember ist der Terminkontrakt TTF um etwa 60 Euro je Megawattstunde gefallen.Das Rekordhoch hatte die Notierung im Sommer bei 345 Euro je Megawattstunde erreicht. Damals hatte ein Lieferstopp von Erdgas aus Russland einen rasanten Höhenflug beim Preis für Erdgas ausgelöst.Als wesentlicher Grund für den fallenden Gaspreis gelten milde Temperaturen, die den Verbrauch an Erdgas vergleichsweise niedrig halten.Trotz der jüngsten Entspannung liegt der Preis für europäisches Erdgas immer noch auf einem vergleichsweise hohen Niveau. Im Jahr 2020 lagen die Notierungen des Terminkontrakts TTF noch unter der Marke von 20 Euro.Was den Strompreis in Italien anbelangt, so soll auch dieser in den kommenden Wochen wieder sinken (Mehr dazu lesen Sie hier).