Gaspreis in Europa steigt erneut um mehr als 13 Prozent

In der vergangenen Woche war Erdgas in der Spitze bei knapp 251 Euro gehandelt worden. Nur in der Zeit unmittelbar nach dem Ausbruch des Kriegs in der Ukraine war der Preis für das in Europa gehandelte Erdgas für kurze Zeit höher und hatte Anfang März einen Spitzenwert über 300 Euro erreicht.Am Markt wurde der neue Höhenflug beim Gaspreis mit einer neuerlichen Unterbrechung der russischen Gaslieferungen nach Europa durch die Pipeline Nord Stream 1 erklärt.Russland hatte am Freitag angekündigt, Gaslieferungen über die Ostseepipeline Nord Stream 1 Ende August für drei Tage zu unterbrechen. Vom 31. August bis 2. September werde wegen Wartungsarbeiten kein Gas fließen, teilte der Staatskonzern Gazprom mit.Nach den Wartungsarbeiten sollen den russischen Angaben zufolge täglich wieder 33 Millionen Kubikmeter Erdgas geliefert werden. Das entspricht den 20 Prozent der täglichen Maximalleistung, auf die Russland die Lieferung schon vor einigen Wochen verringert hat.Auch in Südtirol werden die hohen Kosten für Strom, Gas, Benzin und Diesel zu einem immer größeren Problem: „Mit den gestiegenen Lebenshaltungskosten, angefangen bei Benzin und Diesel, bei den gestiegenen Mieten, den Strom- und Gaskosten und den Lebensmittelpreisen, tun sich immer mehr Leute schwer, mit ihrem Einkommen über die Runden zu kommen“, sagte Petra Priller von der Caritas-Schuldnerberatung am Montag in einem Interview mit STOL. Hier lesen Sie das gesamte Interview.