Gaspreis steigt: 23,3 Prozent Mehrkosten im Dezember

Auf Verbraucher kommt einiges zu

Dies teilte die staatliche Regulierungsbehörde Arera mit. Der Preis für Gas für Kunden mit Verträgen auf dem geschützten Markt wird im Dezember auf 116,6 Euro/MWh festgesetzt. In den ersten Dezemberwochen erreichten die Gaspreise Spitzenwerte von rund 135 Euro/MWh.Der Gaspreis wird monatlich ex-post ermittelt; nicht mehr, wie bisher, vierteljährlich im Voraus.Die Behörde hat für das erste Quartal 2023 die allgemeinen Netzgebühren für Gas auf Null gesetzt. Das sieht das Haushaltsgesetz so vor. Die Gaspreiskomponente zur Deckung der Versorgungskosten, die auf die Kunden am geschützten Markt angewandt wird, wird von der Arera als monatlicher Durchschnitt des Preises auf dem italienischen Großhandelsmarkt (PSV day ahead) aktualisiert und innerhalb der ersten beiden Arbeitstage des auf den Bezugsmonat folgenden Monats veröffentlicht.Die Ausgaben einer typischen Familie für Gas (mit einem durchschnittlichen Verbrauch von 1400 Kubikmetern pro Jahr) belaufen sich im Zeitraum Jänner bis Dezember 2022 auf etwa 1866 Euro, was einem Anstieg von 64,8 Prozent gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2021 entspricht.Der Verbraucherschutzverband Codacons kommentiert: „Eine Erhöhung der Tarife um 23,3 Prozent ist schlimmer als erwartet und bedeutet, dass die durchschnittliche Gasrechnung auf 2113 Euro pro Haushalt und Jahr steigt.“Im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2021 sind die Gaspreise im Dezember um 55,8 Prozent höher, was zu einem Anstieg der Ausgaben von 757 Euro pro Haushalt im Vergleich zu den im Dezember 2021 geltenden Tarifen führt, heißt es von Codacons. STOL hat berichtet.