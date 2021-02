Gastgewerbe verliert täglich rund 18 Millionen Euro

Zwischen Mitte März 2020 und Ende Februar 2021 wurden in Südtirol Beherbergungsbetriebe für 121 Tage behördlich geschlossen. Bei Gastronomiebetrieben sind es gar 133 Tage. Ab Sonntag, 28. Februar 2021, folgen weitere 15 Tage, in denen diese Betriebe aufgrund behördlicher Maßnahmen nicht arbeiten dürfen. „Damit verdüstert sich die wirtschaftliche Situation der rund 10.000 Beherbergungsbetriebe und der rund 3400 Bar- und Restaurantbetriebe weiter, weil mit jedem Tag die Umsatzverluste wachsen“, sagt Manfred Pinzger, Präsident des Hoteliers- und Gastwirteverbandes (HGV).Der Verband hat im Zusammenhang mit den Gesprächen über ein landeseigenes Hilfspaket den Umsatzrückgang in der Gastronomie und in der Beherbergung unter die Lupe genommen. Laut einer Berechnung des WIFO - Institut für Wirtschaftsforschung der Handelskammer Bozen betrug der Umsatz in der Gastronomie im Jahr 2019 knapp 1,4 Milliarden Euro. In der Beherbergung waren es 3,6 Milliarden Euro. In Summe sind dies fast 5 Milliarden Euro.Mit jedem Tag, an dem die Gastronomiebetriebe nicht oder nur eingeschränkt arbeiten können, gehen durchschnittlich knapp 5 Millionen Euro an Umsatz verloren. In der Beherbergung sind es pro Tag durchschnittlich rund 13 Millionen Euro, die verloren gehen, wenn die Hotels geschlossen sind oder die Gäste nicht kommen dürfen. Insgesamt gehen der Beherbergung und der Gastronomie pro Tag knapp 18 Millionen Euro an Umsatz verloren, wenn sie nicht arbeiten können. Zu diesem Umsatzverlust kommt noch jener hinzu, der sich aufgrund verschiedener behördlicher Beschränkungen (etwa verkürzte Öffnungszeiten, Reisebeschränkungen) ergibt.Das WIFO schätzt den Umsatzausfall im Hotel- und Gastgewerbe im Zeitraum März 2020 bis Februar 2021 auf mehr als 2,4 Milliarden Euro. „Enorme Zahlen, welche die dramatischen Auswirkungen der Pandemie auf die touristischen Betriebe einmal mehr unterstreichen“, betont HGV-Präsident Pinzger.Die wirtschaftliche Situation vieler Betriebe verschlechtert sich angesichts weiterer Lockdowns von Woche zu Woche. „Es fehlt ein Einkommen und die Rücklagen sind aufgebraucht. Die Ende März fälligen Kredite müssen bedient werden oder die Situation, wenn überhaupt möglich, mit weiteren Stundungen, überbrückt werden. Und die saisonal beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind seit Monaten ohne Einkommen“, unterstreicht der HGV-Präsident.Deshalb fordert der HGV erneut eine zielgerichtete Förderung für die Tourismusbranche und für die Mitarbeiter sowie eine rasche Auszahlung der Hilfen. Weiters benötigen die Gastbetriebe eine klare Öffnungsstrategie und die Mitarbeiter, die momentan arbeitslos sind, konkrete berufliche Perspektiven. „Wir als HGV werden dazu unsere Vorschläge unterbreiten. Wir müssen die Gastbetriebe aber wieder öffnen und die Familien und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten lassen. Wenn es sein muss, auch mit strengeren Auflagen. Weitere Schließungen verkraften unsere Betriebe nicht mehr“, sagt HGV-Präsident Pinzger abschließend in der Presseaussendung.

jot