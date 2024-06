So viel verdienen Beschäftigte in der Gastronomie nun mehr

HGV : Nun besteht Klarheit

Die wichtigsten Punkte

Landeszusatzvertrag: Gespräche laufen

Der neue Kollektivvertrag gilt italienweit für über 300.000 Gastronomiebetriebe mit über einer Million Beschäftigten. In Südtirol betrifft er rund 2500 Bars und Restaurants mit 10.500 Mitarbeitern sowie in der Beherbergung 4000 Betriebe mit rund 24.000 Beschäftigten, wie der Hoteliers- und Gastwirteverband ( HGV ) mitteilt.Der Vertragsunterzeichnung sind zahlreiche Verhandlungsrunden mit den Sozialpartnern vorausgegangen, an denen auch der HGV teilgenommen hat.„Wir waren uns der Notwendigkeit einer möglichst raschen Unterzeichnung des staatlichen Kollektivvertrages immer bewusst und haben entsprechend darauf gedrängt und uns als HGV eingebracht. Es ist erfreulich, dass nun zu Beginn der Sommersaison für Arbeitgeber und Arbeitnehmer Klarheit besteht“, betont HGV-Präsident Manfred Pinzger.Der alte Vertrag war am 21. Dezember 2021 ausgelaufen.Im Wesentlichen sieht der neue Kollektivvertrag , der bis zum 31. Dezember 2027 gilt, eine Lohnerhöhung von 200 Euro brutto, die Stärkung der ergänzenden Gesundheitsfürsorge, die Überarbeitung der Berufsbilder und die Stärkung der Mitarbeiterrechte vor, wie der HGV erläutert.Der HGV drängt nun auch auf den Abschluss des Kollektivvertrages im Bereich Beherbergung, wo man ebenfalls gemeinsam mit dem gesamtstaatlichen Dachverband Federalberghi am Verhandlungstisch sitzt.Danach sollte zügig der Landeszusatzvertrag für die Gastronomie und die Beherbergung abgeschlossen werden, wie der Verband betont. Gespräche mit den lokalen Gewerkschaften würden bereits laufen.