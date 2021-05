Gastwirte müssen Corona-Pass kontrollieren

In den vergangenen Tagen gab es in der Südtiroler Gastronomie einige Zweifel in Bezug auf die Handhabe mit dem Corona-Passes. Müssen Gastwirte ihre Gäste auffordern den Corona-Pass vorzuzeigen? Wer haftet, wenn ein Gast ohne dieses Zertifikat im Innenraum Platz nimmt? „Nun herrscht Klarheit“, erklärt HGV-Präsident Manfred Pinzger.