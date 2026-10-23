Der „Gault&Millau Restaurant- & Hotelguide Südtirol 2027“ wird im nächsten Jahr erstmals gemeinsam mit dem neuen italienischen Lizenznehmer erscheinen. Die Südtiroler Sonderpreisträger wurden aber bereits jetzt im Rahmen der Präsentation der österreichischen „Gault&Millau“-Ergebnisse ausgezeichnet.<h3>\r\nDie Preisträger<\/h3>Marc Bernhart, Küchenchef des Restaurants „Mamesa“ im Hotel „Weisses Kreuz“ in Burgeis, erhält die Auszeichnung „Culinary Ambassador Südtirol“, also „kulinarischer Botschafter“. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1376487_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Der in der Nähe von Stuttgart aufgewachsene Koch hat sich mit seiner Küche „still und leise in die kulinarische Spitzenklasse gekocht“, wie „Gault&Millau“ schreibt. Seit der Eröffnung des Restaurants im Jahr 2022 zählt er zur Südtiroler Kochelite. In der Ausgabe 2026 des „Gault&Millau“ wurde das „Mamesa“ mit 18 Punkten und vier Hauben bewertet.<BR \/><BR \/>Als „Rising Star Südtirol“ wird Kevin Trafoier vom Restaurant „Kuppelrain“ in Kastelbell ausgezeichnet. Er sei „ein junger Koch, der das Erbe seiner Familie nicht bloß bewahrt, sondern eigenständig weiterschreibt“, betont „Gault&Millau“. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1376490_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Über Jahrzehnte hatte sein Vater Jörg die Küche des Hauses geprägt. Nun führt Kevin sie weiter – und zwar „mit einer Mischung aus Esprit und handwerklicher Präzision, die man selten so früh sieht“. Damit zähle er schon jetzt zu den prägenden Stimmen der Südtiroler Küche.<BR \/><BR \/>Der Titel „Hotel des Jahres Südtirol“ geht an den „Ansitz Heufler by Niederkofler“ in Oberrasen. Das 1580 errichtete Renaissancegebäude wurde behutsam restauriert und als kleines Haus mit zehn Räumen neu positioniert. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1376493_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Unter der Ägide des Spitzenkochs Norbert Niederkofler interpretiert Küchenchef Matteo Delvai dessen Konzept „Cook the Mountain“. Ausschlaggebend für die Auszeichnung war laut „Gault&Millau“ die „seltene Einheit aus Baukunst, Landschaft und Gastlichkeit“.<h3>\r\nNeuer „Gault&Millau Italia“<\/h3>Die Auszeichnungen fallen in eine Phase des Umbruchs: Im Jänner 2027 erscheint erstmals der „Gault&Millau Italia“. Die erste italienische Ausgabe umfasst das Aostatal, das Piemont, Ligurien, die Lombardei und Trentino-Südtirol. Schrittweise sollen weitere Regionen hinzukommen. Bis 2031 soll der Guide ganz Italien abdecken.