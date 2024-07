Gefährliche Airbags – Citroën ruft 600.000 Fahrzeuge zurück

Viele warten vergeblich auf Reparatur

Wichtiger Rat an die Verbraucher

Laut der Stellantis-Gruppe, zu welcher auch Citroën gehört, weisen die Airbags des japanischen Unternehmens Takata Fehler bei den Gasgeneratoren auf. Im Falle eines Unfalls könnten die Airbags mit übermäßiger Kraft aufgeblasen werden, was zu schweren Verletzungen bis hin zum Tod führen kann.Aus diesem Grund hat der Autokonzern seit Wochen allen betroffenen Fahrzeughaltern ein Schreiben zugesendet und aufgefordert, die Fahrzeuge nicht zu fahren und einen Vertragshändler aufzusuchen.Stellantis hat auch bestätigt, dass für die Zeit, die für den Austausch des Airbags benötigt wird, Ersatzwagen zur Verfügung stünden. Vor Kurzem hat auch das italienische Ministerium für Infrastrukturen und Transporte eine Liste mit allen betroffenen Fahrzeugen veröffentlicht. Laut Stellantis ist nicht auszuschließen, dass weitere Modelle folgen.Wie Verbraucher der VZS berichten, ist bei vielen der Defekt auch Wochen nach Erhalt der Rückrufbriefe noch nicht behoben. Ebenso berichten Verbraucher, dass, bis auf wenige Ausnahmen, das von Stellantis versprochene Ersatzfahrzeug nicht zur Verfügung gestellt wurde.„So wurden viele Kunden – mitten in der Hauptreisezeit – buchstäblich stehen gelassen und könnten das Fahrzeug in ihrem Besitz nicht nutzen“, kritisiert die VZS.Versuche von Kunden, mittels Abmahnungen einen Austausch schnellstmöglich einzufordern, blieben bisher erfolglos. „Das Ministerium für Infrastrukturen und Verkehr muss umgehend direkt intervenieren“, sagt VZS-Geschäftsführerin Gunde Bauhofer.Für diejenigen, die eine Abmahnung an Stellantis verschickt haben, die unbeantwortet geblieben ist und nun selbst einen Mietwagen organisieren, rät die VZS Folgendes: „Unbedingt alle Zahlungsbelege, wie den Vertrag oder Rechnungen, aufbewahren, da diese die Grundlage für einen möglichen Schadensersatzanspruch gegen die Stellantis-Gruppe bilden.“Hier der Link zu den Listen aller betroffenen Fahrzeuge.