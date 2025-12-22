<BR \/><BR \/><BR \/>Die jüngsten Untersuchungsergebnisse zu Produkten der chinesischen Online-Plattform Shein sorgen in der Fachgruppe Mode im Wirtschaftsverband hds für Entsetzen. Laut der Greenpeace-Nachrecherche 2025 enthalten weiterhin zahlreiche getestete Kleidungsstücke und Schuhe gefährliche Chemikalien über den EU-Grenzwerten der Chemikalienverordnung REACH.<BR \/><BR \/><BR \/>Auch Philipp Moser, Präsident des Wirtschaftsverbandes hds, zeigt sich alarmiert: „Diese Ergebnisse sind besorgniserregend und haarsträubend. Wer in Europa verkaufen will, muss europäische Standards einhalten – ohne Wenn und Aber. Es darf nicht sein, dass Plattformen über Schlupflöcher und mangelnde Kontrolle Vorteile haben, während heimische Betriebe Verantwortung tragen, Regeln einhalten und für Qualität stehen.“<BR \/><BR \/><h3>\r\nGreenpeace-Analyse 2025: Die wichtigsten Fakten <\/h3>Greenpeace hat 56 Kleidungsstücke und Schuhe in acht Ländern gekauft und in einem unabhängigen, akkreditierten Labor in Deutschland untersuchen lassen. Die Ergebnisse sind laut Greenpeace „alarmierend“:<BR \/><BR \/><BR \/><BR \/><BR \/>18 von 56 Produkten (32 Prozent) enthalten demnach gefährliche Chemikalien über den REACH-Grenzwerten, inklusive Kinderbekleidung.<BR \/>Die Grenzwerte von PFAS – sogenannte „Ewigkeitschemikalien“ – wurden bei sieben Produkten (Jacken) teilweise 3.330-fach überschritten. Schließlich lagen die Phthalate (als Weichmacher verwendete chemische Stoffe) bei 14 Produkte deutlich über den Grenzwerten. <BR \/><BR \/><BR \/>Bereits 2022 hatte Greenpeace bei sieben von 47 getesteten Shein-Produkten Grenzwertüberschreitungen festgestellt – die aktuelle Nachprüfung zeigt laut Greenpeace: Das Problem besteht weiter.<BR \/><BR \/><BR \/><BR \/>Die nachgewiesenen Stoffgruppen – darunter PFAS und Phthalate – stehen im Zusammenhang mit erheblichen Risiken für Mensch und Umwelt und können entlang der Produktions- und Entsorgungskette in Gewässer, Böden und letztlich in die Nahrungskette gelangen.<BR \/><BR \/><h3>\r\nForderungen von hds und Fachgruppe Mode<\/h3>Der hds und die Fachgruppe Mode fordern rasches, konsequentes Handeln und vor allem folgende drei Maßnahmen: Eine Wirksame Marktüberwachung sowie Zollkontrollen für Online-Plattformen und Importware – risikobasiert, systematisch und mit spürbaren Sanktionen bei Verstößen. Sie fordern auch gleiche Regeln für alle: Wer den EU-Markt bedient, muss REACH, Produktsicherheit und Verbraucherrecht nachweislich erfüllen – auch bei Direktversandmodellen.<BR \/>Und schließlich wünscht man sich mehr Transparenzpflichten (Lieferkette, Material- und Chemikalienmanagement, Prüfberichte) sowie klare Verantwortlichkeit der Plattformen.<BR \/><BR \/><BR \/>„Unsere lokalen Betriebe stehen für Beratung, Qualität und Verantwortung. Das muss sich auch im Wettbewerb widerspiegeln. Verbraucherschutz und Fairness sind nicht verhandelbar“, so Rabanser und Moser abschließend.