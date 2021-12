Gefeuerter McDonald's-Chef muss 105 Mio. Dollar zurückzahlen

„Die Einigung zieht Steve Easterbrook für sein eindeutiges Fehlverhalten zur Rechenschaft, einschließlich die Art, wie er seine Position als Konzernchef ausgenutzt hat“, erklärte McDonald's-Verwaltungsratschef Enrique Hernandez Jr. am Donnerstag.„Die Lösung vermeidet einen langwierigen Gerichtsprozess und erlaubt es uns, voranzugehen“, so die Verwaltungsratschefin weiters.Easterbrook war Ende 2019 wegen einer einvernehmlichen Affäre innerhalb des Unternehmens entlassen worden. Der Brite hatte damit gegen die Richtlinien der Burger-Kette verstoßen. Easterbrook selbst räumte damals einen „Fehler“ ein.Im August 2020 erklärte McDonald's dann, der Konzernchef habe vor seiner Entlassung „sexuelle Beziehungen“ mit drei weiteren Angestellten geführt. Außerdem habe er einer der Frauen, mit der er eine Affäre hatte, Aktienoptionen im Wert von mehreren hunderttausend Dollar gewährt. Der frühere Konzernchef habe das Unternehmen „belogen“ und „Beweise für unangemessenes persönliches Verhalten zerstört“.McDonald's verklagte Easterbrook deswegen und verlangte die nach der Entlassung gezahlte Abfindung zurück. Laut der Klage von McDonald's wurden „Dutzende Nackt-, Halbnackt- oder sexuell eindeutige Fotos und Videos von mehreren Frauen, einschließlich Fotos dieser Angestellten des Unternehmens“ gefunden. Easterbrook hatte die Fotos demnach von seinem beruflichen E-Mail-Konto auf seinen privaten E-Mail-Account geschickt.Der Konzern argumentierte, wären die neuen Informationen schon früher bekannt gewesen, hätte das Unternehmen nicht den Inhalten des Auflösungsvertrags zugestimmt. Das Beschäftigungsverhältnis war beendet worden, ohne dass ein konkretes Fehlverhalten als Kündigungsgrund genannt worden war. Deswegen hatte Easterbrook eine Abfindung erhalten.Der Ex-Konzernchef entschuldigte sich am Donnerstag für sein Verhalten. Er habe sich manchmal nicht an die Werte von McDonald's gehalten und „einige meiner Verpflichtungen als Chef des Unternehmens nicht erfüllt“.Easterbrook hatte seine Abfindung in Form von Geld und Aktienoptionen erhalten. Den derzeitigen Wert des Pakets gibt McDonald's mit 105 Millionen Dollar - rund 93 Millionen Euro - an. Es ist eine der größten Rückerstattungen in der US-Unternehmensgeschichte.

apa