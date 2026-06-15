Der „Assegno Unico“ wird vom Fürsorgeinstitut NISF\/INPS auf Grundlage des ISEE-Werts berechnet. Dieser Wert bildet die wirtschaftliche Lage eines Haushalts ab und berücksichtigt unter anderem Einkommen, Vermögen und die Zusammensetzung der Familie.<BR \/><BR \/>Wichtig für Familien: Die Leistung wird nicht automatisch gestoppt. Bereits angenommene Anträge laufen laut NISF\/INPS grundsätzlich weiter. Wer den „Assegno Unico“ bereits bezieht, muss also in der Regel keinen neuen Antrag stellen. Ausschlaggebend für die Höhe der Auszahlung ist allerdings der aktuelle ISEE-Wert. Liegt für das laufende Jahr keine gültige Erklärung vor, zahlt das Fürsorgeinstitut seit März nur den gesetzlich vorgesehenen Mindestbetrag aus.<BR \/><BR \/>Kommt der ISEE bis Ende des Monats auf den aktuellen Stand, berechnet das NISF\/INPS die Leistung neu. Grundlage dafür ist die sogenannte DSU-Erklärung, aus der der ISEE-Wert ermittelt wird. Fällt der Anspruch laut aktuellem ISEE höher aus als bisher ausbezahlt, wird die Differenz rückwirkend ab März nachgezahlt.<BR \/><BR \/><embed id="dtext86-75193984_quote" \/><BR \/><BR \/>„Der 30. Juni ist ein sehr wichtiger Stichtag für alle Familien, die das einheitliche Familiengeld beziehen“, erklärt Marco Pirolo, Direktor des Steuerbeistandszentrums CAAF CGIL-AGB. Wer die DSU nicht bis dahin vorlege, erhalte weiterhin nur den Mindestbetrag und verliere den Anspruch auf mögliche Nachzahlungen, die sich aus der aktualisierten wirtschaftlichen Situation ergeben würden.<BR \/><BR \/>Nachgezahlt wird also nicht die gesamte Leistung, sondern nur jener Teil, der seit März wegen des fehlenden oder nicht aktualisierten ISEE nicht ausbezahlt wurde.<h3>\r\nEin Beispiel aus der Praxis<\/h3>Ein praktisches Beispiel: Eine Familie mit einem minderjährigen Kind hat ihren ISEE noch nicht erneuert und erhält deshalb seit März nur den Mindestbetrag. Nach der Aktualisierung zeigt sich, dass ihr monatlich 150 Euro mehr zustehen würden. Wird die Erklärung bis 30. Juni vorgelegt, kann das NISF\/INPS die Differenz für März, April, Mai und Juni nachzahlen. In diesem Beispiel wären das 600 Euro. Die genaue Summe hängt immer vom ISEE-Wert, der Zahl und dem Alter der Kinder sowie von möglichen Zuschlägen ab.<BR \/><BR \/>Aufgrund des großen Andrangs bei den Steuerbeistandszentren im Land rät Pirolo dazu, so schnell wie möglich einen Termin zu vereinbaren.