Die Verbrauchervereinigung Assoutenti hat die staatlichen Unterstützungsmaßnahmen im Detail zusammengefasst, mahnt aber zugleich vor Engpässen, Verzögerungen und Einschränkungen bei den Voraussetzungen. <h3>\r\nPsychologen-Bonus<\/h3>Besonders gefragt ist der Psychologen-Bonus, für den 9,5 Millionen Euro vorgesehen sind. Je nach Einkommen können Antragsteller ab dem heutigen Montag zwischen 500 und 1.500 Euro erhalten, wobei das Geld direkt an die behandelnden Fachleute überwiesen wird und 50 Euro pro Sitzung abdeckt. <BR \/><BR \/>Bis zu 1.500 Euro gibt es für Personen mit einem ISEE-Wert unter 15.000 Euro, 1.000 Euro bei einem ISEE-Wert zwischen 15.000 und 30.000 Euro, 500 Euro bei einem ISEE-Wert zwischen 30.000 und 50.000 Euro.<h3>Bonus für Elektrogeräte<\/h3>Ein weiteres Instrument ist der Elektrogeräte-Bonus mit einem Gesamtvolumen von 50 Millionen Euro, der allerdings noch auf die Umsetzung wartet. Geplant ist eine Förderung von bis zu 30 Prozent des Kaufpreises, maximal 100 Euro pro Gerät, die für einkommensschwache Familien mit einem ISEE unter 25.000 Euro auf 200 Euro steigt. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/wirtschaft\/wo-bleibt-der-haushaltsgeraetebonus" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Hier lesen Sie mehr.<\/a><BR \/><BR \/>Gefördert werden nur bestimmte Geräte, die in Europa produziert wurden und hohe Energiestandards erfüllen: <BR \/><BR \/>- Waschmaschinen und Waschtrockner mit Energieeffizienzklasse A oder höher;<BR \/><BR \/>- Backöfen mit Energieeffizienzklasse A oder höher;<BR \/><BR \/>- Dunstabzugshauben mit Energieeffizienzklasse B oder höher;<BR \/><BR \/>- Geschirrspüler mit Energieeffizienzklasse C oder höher;<BR \/><BR \/>- Wäschetrockner mit Energieeffizienzklasse C oder höher;<BR \/><BR \/>- Kühlschränke und Gefriergeräte mit Energieeffizienzklasse D oder höher;<BR \/><BR \/>- Kochfelder, die den in der EU-Verordnung 2019\/2016 festgelegten Grenzwerten entsprechen.<h3>Fast eine Milliarde für Kita-Bonus<\/h3>Den größten Anteil am Gesamtpaket nimmt der Kita-Bonus ein, für den die Regierung fast 938 Millionen Euro bereitstellt. Abhängig vom Einkommen und vom Geburtsjahr des Kindes variiert die Unterstützung zwischen 1.500 und 3.600 Euro jährlich. <BR \/><BR \/>Für Kinder, die vor dem 1. Januar 2024 geboren wurden: von 1.500 Euro (bei einem ISEE-Wert für alleinerziehende Eltern über 40.000 Euro) bis zu 3.000 Euro (bei einem ISEE bis 25.000 Euro).<BR \/><BR \/>Für Kinder, die nach dem 1. Januar 2024 geboren wurden: bis zu 3.600 Euro jährlich (bei einem ISEE-Wert für für alleinerziehende Eltern unter 40.000 Euro).<h3>\r\nBonus für den Kauf eines Elektroautos<\/h3>Auch für den Kauf von Elektroautos ist ein erheblicher Betrag vorgesehen: Rund 597 Millionen Euro stehen zur Verfügung, der Start ist für Oktober geplant. Bürger und Kleinstunternehmen, die beim Kauf eines Elektrofahrzeugs ein altes Auto verschrotten, erhalten Zuschüsse von bis zu 11.000 Euro, abhängig vom ISEE. Für Unternehmen gilt eine Förderung von bis zu 30 Prozent des Kaufpreises mit einem Höchstbetrag von 20.000 Euro. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/wirtschaft\/neuer-bonus-jetzt-bis-zu-11000-euro-fuer-ein-neues-e-auto" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Mehr dazu lesen Sie hier.<\/a><h3>\r\nBis zu 500 Euro für Lebensmittel<\/h3>Darüber hinaus gibt es die Karte „Dedicata a te“, die mit einem Budget von 500 Millionen Euro ausgestattet ist. Sie bietet einkommensschwachen Familien mit einem ISEE-Wert von maximal 15.000 Euro eine Unterstützung von 500 Euro für den Kauf von Lebensmitteln und Gütern des täglichen Bedarfs. Wer bereits andere Sozialleistungen wie das neue Bürgergeld, Arbeitslosenhilfen oder Sozialkarten bezieht, ist davon allerdings ausgeschlossen.<h3>Bonus für Studenten und Sport<\/h3>Mit kleineren Summen deckt die Regierung in Rom weitere Bereiche ab: Der Sportbonus stellt 30 Millionen Euro für Familien mit Kindern zwischen sechs und 14 Jahren bereit. Sie erhalten 300 Euro pro Kind für Sport- und Freizeitkurse, höchstens jedoch für zwei Kinder pro Haushalt. <BR \/><BR \/>Den Mietbonus für Studierende lässt sich die Regierung 16,2 Millionen Euro kosten. Gültig ist er für Studenten mit einem ISEE-Wert unter 20.000 Euro, die keine anderen öffentlichen Zuschüsse erhalten. Um die Förderung zu erhalten, darf die Universität, an der der Studierende eingeschrieben ist, keine Studentenwohnheime haben, und es muss nachgewiesen werden, dass die Prüfungen ordnungsgemäß abgelegt werden. Der maximal vorgesehene Bonusbetrag beträgt 279,21 Euro.<h3>\r\nHerbstsaison der Boni<\/h3>Mit diesem Bonuspaket will die Regierung Familien spürbar entlasten und gleichzeitig gezielt die Nachfrage in verschiedenen Bereichen ankurbeln. Schon jetzt ist jedoch klar, dass die Nachfrage in einigen Fällen weit größer sein wird als die zur Verfügung stehenden Mittel. <BR \/><BR \/>„Es beginnt die Herbstsaison der Boni“, erklärte Gabriele Melluso, Präsident der Verbrauchervereinigung Assoutenti. Richtig eingesetzt könnten diese Hilfen Familien in Schwierigkeiten eine wichtige Unterstützung sein. „Doch es gibt Probleme: Die Mittel sind in manchen Fällen unzureichend, wie beim Psychologen-Bonus, der nur rund 6.000 Anträge abdecken kann, und bei anderen Maßnahmen verzögern sich die Umsetzungsdekrete. Hinzu kommen enge Kriterien, die viele ausschließen.“