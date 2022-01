Geld vom Staat: So erhalten Sie den Strom- und Gasbonus

Die Preise für Strom und Gas steigen enorm an. Da ist jeder Euro willkommen. Wie jedes Jahr, hat auch heuer die italienische Regierung bestimmte Geldmittel im Staatshaushalt vorgesehen, um Verbrauchern einen Strom- und Gastbonus zu gewähren. Wer aber kommt in den Genuss dieser Boni und was sind die Voraussetzungen? + Von Arnold Sorg