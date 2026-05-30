Pünktlich zum Beginn der Urlaubssaison führt Italien eine neue Regelung zur Maut-Rückerstattung ein: Autofahrer – Private wie auch Unternehmen –, die auf der Autobahn im Stau stehen, können ab dem 1. Juni ihr Geld zurückfordern. Zunächst gilt es für Strecken mit einem einzigen Betreiber (etwa die A22 Brennerautobahn). Ab 1. Dezember gilt es auch für Abschnitte, die von mehreren Betreibern gemeinsam verwaltet werden.<h3>\r\nGeld zurück nicht bei jedem Stau<\/h3> Allerdings wird die Maut nicht bei jedem Stau zurückgezahlt. Nur wer wegen planmäßiger Baustellen Verzögerungen oder eine Totalsperre in Kauf nehmen muss, hat Anspruch auf Rückerstattung. Wer hingegen wegen Unfällen, dringenden Sicherheitsreparaturen, hohen Verkehrsaufkommens, wetterbedingten Störungen oder Demonstrationen im Stau steht, geht leer aus. Ausgenommen sind auch Abschnitte, auf denen die Maut ohnehin schon wegen Dauerbaustellen ermäßigt ist.<BR \/><BR \/>Die Höhe der Rückerstattung richtet sich nach der Länge der gefahrenen Strecke sowie dem tatsächlichen Zeitverlust im Vergleich zur regulären Soll-Fahrzeit. Eine Teilrückzahlung wird dabei bereits ab einer Verzögerung von 10 Minuten gewährt.<BR \/><BR \/>Eigene Regeln gelten bei einer vollständigen Blockade des Verkehrs: Steht der Verkehr zwischen 60 und 119 Minuten still, erhalten Autofahrer die Hälfte der Maut zurück. Dauert die Sperrung zwischen 120 und 179 Minuten, werden 75 Prozent erstattet, und ab einer Wartezeit von 180 Minuten (drei Stunden) gibt es den gesamten Mautbetrag zurück. Beträge über 10 Cent werden zwar gutgeschrieben, jedoch erst ab einer Gesamtsumme von 1 Euro ausgezahlt.<h3>\r\nWas Autofahrer tun müssen<\/h3>Die Rückerstattung soll weitgehend automatisiert ablaufen, wofür sich Autofahrer auf einem Portal registrieren müssen. Im Fall der Brennerautobahn AG soll laut eigenen Angaben am Montag, dem 1. Juni, ein entsprechender Link auf der eigenen Webseite veröffentlicht werden, über den sich Betroffene anmelden können. Für diese Registrierung müssen Daten wie Name, Steuernummer und die IBAN angegeben sowie entweder das Kfz-Kennzeichen oder das genutzte Mautgerät (z. B. Telepass) hinterlegt werden.<BR \/><BR \/>Italiens größter Autobahnbetreiber Autostrade per l'Italia hat sein Portal „Muovy Cashback“ bereits zur Registrierung freigeschaltet.