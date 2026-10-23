<BR \/>Wie lassen sich die wirtschaftlichen Verbindungen im Alpen-Adria-Raum stärken und gemeinsame Interessen auf europäischer Ebene besser durchsetzen? Mit diesen Fragen beschäftigten sich die Vertreter des New Alpe Adria Network (NAAN) beim 15. Präsidententreffen in Bozen. Dem Netzwerk gehören zehn Wirtschaftskammern aus Österreich, Italien, Slowenien und Kroatien an, sie vertreten gemeinsam rund 850.000 Unternehmen. <h3>\r\nEU-Regeln sollen für kleine Betriebe umsetzbar sein<\/h3>Ein gemeinsames Anliegen betrifft die europäische Regulierung. Bei der geplanten Ökodesign-Verordnung und dem Digitalen Produktpass pochen die Wirtschaftskammern auf Vorgaben, die auch für Handwerksbetriebe praktikabel sind. Einzelanfertigungen, Reparaturen und Kleinstserien sollten nicht denselben Anforderungen unterliegen wie die industrielle Massenproduktion.<BR \/><BR \/> „Wir stehen hinter den europäischen Nachhaltigkeitszielen. Aber die Regeln müssen auch für unsere Betriebe machbar sein“, betonte Jürgen Mandl, Präsident der Wirtschaftskammer Kärnten und Vorsitzender des NAAN. „Eine Maßschneiderin, die Einzelstücke anfertigt, ist kein internationaler Serienproduzent. Darauf muss Europa Rücksicht nehmen. Hier müssen wir als NAAN frühzeitig gemeinsam auftreten und verhindern, dass kleine, nachhaltig arbeitende Betriebe durch unverhältnismäßige Vorgaben belastet werden.“ <h3>\r\nGrenzüberschreitende Förderungen sichern<\/h3>Die zehn Mitgliedskammern wollen sich außerdem dafür einsetzen, dass grenzüberschreitende Programme in der kommenden EU-Förderperiode ausreichend finanziert und stärker an den Bedürfnissen der Regionen ausgerichtet werden. Die Mittel seien wichtig, um gemeinsame Investitionen und Projekte über Staatsgrenzen hinweg zu ermöglichen.<BR \/><BR \/> „Gerade Grenzregionen zeigen jeden Tag, was europäische Zusammenarbeit bringt. Wer hier bei den Förderungen kürzt, bremst Investitionen und gemeinsame Projekte. Wir brauchen das Gegenteil: verlässliche Rahmenbedingungen, damit unsere Regionen gemeinsam wachsen können“, sagte Michl Ebner, Präsident der Handelskammer Bozen.<h3>\r\nVerbindungen stärken <\/h3>Ein weiterer Schwerpunkt war die Verkehrspolitik. Bessere Straßen- und Bahnverbindungen sollen die Regionen ebenso enger zusammenbringen wie eine leistungsfähige digitale Infrastruktur. <BR \/><BR \/>Die Koralmbahn zwischen Graz und Klagenfurt, die seit rund einem Jahr in Betrieb ist, sowie der Wirtschaftsraum AREA Süd verbinden beispielsweise Kärnten und die Steiermark wirtschaftlich enger. Diese Zusammenarbeit wollen die beiden Länder über Österreich hinaus ausweiten – Richtung Italien, Slowenien und Kroatien, wie es gestern hieß.<BR \/><BR \/>Auch digitale Verbindungen gewinnen an Bedeutung. Als Beispiel wurde der neue Internetknoten ALPSiX in Klagenfurt und Villach genannt, der ebenso künftig stärker grenzüberschreitend genutzt werden soll, wie es hieß.<h3>\r\nZusammenarbeit mit Universitäten ausbauen<\/h3>Auch die Vernetzung von Wirtschaft und Wissenschaft soll künftig eine größere Rolle spielen. Das NAAN möchte die Zusammenarbeit mit Universitäten intensivieren, um Innovationen, Wissenstransfer und die Förderung junger Talente über Ländergrenzen hinweg voranzubringen.<BR \/><BR \/>Ein erster konkreter Schritt ist ein vor wenigen Wochen unterzeichnetes Memorandum of Understanding zwischen der Wirtschaftskammer Kärnten, der Universität Klagenfurt, der Ca’ Foscari Universität Venedig und Unioncamere del Veneto. Die auf drei Jahre angelegte Partnerschaft sieht angewandte Forschung, sogenannte Innovation Challenges sowie Praktikums- und Mobilitätsangebote vor.