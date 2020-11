Gemeinsamer Appell der Gewerkschaften und des hds: „Alle hingehen!“

„Es ist eine einmalige Chance, die wir nützen müssen. Mit einer großen Beteiligung an der Testreihe kann eine Abflachung der Infektionskurve erreicht werden. Wir müssen in diesem Moment alles unternehmen, um bald wieder arbeiten zu können. Vor allem im Handel gilt es, nach schwierigen Wochen der Schließungen, die Tätigkeit wieder aufzunehmen“, so die gemeinsame Botschaft des hds und der Arbeitnehmerorganisationen.Darüber hinaus betonen die Interessenvertretungen die kollektive bürgerliche Verantwortung, den Notstand zu überwinden, die Gemeinschaft zu schützen und so bald wie möglich zum normalen Leben zurückzukehren.

