Generationenwechsel im Unternehmen ist Herausforderung

„Der Generationenwechsel ist eines der strategischen Themen, die wir gemeinsam festgelegt haben, auch, weil es uns früher oder später alle betrifft“, so die Präsidentin der Gruppe der Jungunternehmer, Manuela Bertagnolli, in ihren Grußworten.Carlotta Benedetti, Forscherin an der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck, übernahm die Einführung zum Thema: „Daten und Studien zeigen, wie schwierig ein erfolgreicher Generationenwechsel ist. Daher ist es wichtig, ihn zeitig und genau zu planen.“Daniela Niederstätter, Mitglied des Verwaltungsrates der Niederstätter AG, teilte ihre Erfahrung beim Generationenwechsel im Familienunternehmen, das seit 50 Jahren in der Baubranche tätig ist. „In unserem Fall war es ausschlaggebend, dass der Generationenwechsel nach einem klaren Ablauf und mit der Begleitung externer Experten erfolgte. Das Endziel muss sein, die Unternehmenstätigkeit ebenso wie die Werte, die im Unternehmen verankert sind, erfolgreich weiterzuführen“, erzählte sie.Der sehr offene Erfahrungsbericht von Daniela Niederstätter brachte auch andere Jungunternehmer dazu, ihre persönlichen Erfahrungen zu teilen. „Die Diskussion war wirklich interessant und enthielt für uns alle viele Anregungen. Wir werden uns auch weiterhin diesem Thema widmen, denn es ist gerade für uns Jungunternehmer eines der aktuellsten“, so Manuela Bertagnolli abschließend.