24 Personen hätten über Konten der in Litauen ansässigen Revolut Bank UAB illegale Gelder geschleust, hieß es in einem Gerichtsbeschluss, den die Nachrichtenagentur Reuters einsehen konnte.<BR \/><BR \/>Unter den 24 Personen sind dem Gericht zufolge Verdächtige oder bereits Verurteilte etwa wegen Drogenhandel und Mafia-Tätigkeiten. Sie hätten zwischen 2021 und 2026 Geldflüsse in Höhe von insgesamt 41,9 Millionen Euro verschleiern können.<BR \/><BR \/>Während Konkurrenzbanken in diesem Zeitraum 265 Geldwäscheverdachtsmeldungen zu diesen 24 Personen machten, habe Revolut keine einzige eingereicht. Die Aufsicht beschränkt sich auf das italienische Geschäft, Einschränkungen für die Kunden werden nicht erwartet. Gegen Revolut selbst wird nicht strafrechtlich ermittelt. Das Unternehmen war für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen.<BR \/><BR \/>Die Maßnahme sei präventiv und solle das Unternehmen schützen, während die internen Kontrollsysteme wiederhergestellt würden, hieß es in dem Beschluss des Mailänder Gerichts weiter. Die Richter warfen dem Institut darin vor, die Kontrollmängel seien keine Einzelfälle, sondern „Teil eines stabilen Managementmodells, das wiederholt über einen Zeitraum angewandt wurde.“ Die Staatsanwaltschaft erklärte, die Bank sei als Finanzreservoir für Schwerverbrecher genutzt worden und habe sich so einen unfairen Vorteil gegenüber Banken mit funktionierenden Geldwäschesystemen verschafft.<BR \/><BR \/>Revolut muss nun einen 15-Punkte-Plan abarbeiten und unter anderem innerhalb von 60 Tagen einen Maßnahmenkatalog zur Behebung der Mängel vorlegen. Zwei gerichtlich bestellte Verwalter sollen die Fortschritte überwachen. Das Vorgehen der Justiz geht auf eine Untersuchung der Finanzpolizei Guardia di Finanza aus dem Jahr 2024 bei der Krypto-Sparte von Revolut zurück. In einem Bericht vom Dezember 2024 hatten die Ermittler dem Unternehmen mehr als eine Million Verstöße gegen Sorgfalts- und Datenspeicherungspflichten vorgeworfen.<h3>\r\nSind die bei Revolut angelegten Gelder sicher?<\/h3>Wer ein Konto bei Revolut besitzt, kann laut dem Verbraucherschutzorganisation Altroconsumo beruhigt sein: Die Entscheidung des Mailänder Gerichts gefährdet die Ersparnisse der Kunden nicht. Die gerichtliche Verwaltung bedeutet weder, dass sich die Bank in finanziellen Schwierigkeiten befindet, noch, dass ihr eine Insolvenz droht. Vielmehr handelt es sich um eine Maßnahme, mit der die festgestellten Schwachstellen in den Kontrollsystemen behoben werden sollen. Die bestehenden Garantien für Bankeinlagen bleiben davon unberührt.<BR \/><BR \/>Das bedeutet, dass die Guthaben auf den Konten weiterhin wie bisher geschützt sind. Insbesondere bleibt die Absicherung durch den Einlagensicherungsfonds bestehen, der im Falle einer Insolvenz der Bank Einlagen bis zu 100.000 Euro pro Kunde garantiert.<BR \/><BR \/>Es besteht daher aufgrund der angeordneten gerichtlichen Verwaltung kein Anlass, überstürzt Ersparnisse abzuheben oder auf eine andere Bank zu übertragen.<h3>\r\nWas müssen Kunden jetzt tun?<\/h3>Besondere Maßnahmen sind derzeit laut Altroconsumo nicht erforderlich. Kunden wird empfohlen, die Mitteilungen von Revolut aufmerksam zu verfolgen, auch über die App und das Onlinebanking. Sollten sie aufgefordert werden, persönliche Daten zu aktualisieren oder zusätzliche Unterlagen einzureichen, sollten sie darauf reagieren.<BR \/><BR \/>Außerdem ist es ratsam, Kopien der übermittelten Dokumente und der erhaltenen Mitteilungen aufzubewahren.<BR \/><BR \/>Wer Revolut als Hauptkonto nutzt, muss sein Gehalt, seine Rente oder regelmäßig anfallende Abbuchungen <b>nicht<\/b> vorsorglich auf ein anderes Konto umstellen.<h3>\r\nGeldwäschekontrollen: Welche Dokumente könnte Revolut verlangen?<\/h3>Eine mögliche Folge der gerichtlichen Verwaltung ist eine Verschärfung der Maßnahmen zur Geldwäschebekämpfung. Revolut könnte deshalb sowohl von Neukunden als auch von bestehenden Kunden zusätzliche Informationen verlangen. Damit soll überprüft werden, ob die hinterlegten Daten aktuell sind und ob die Geldbewegungen zur wirtschaftlichen Situation des jeweiligen Kontoinhabers passen.<BR \/><BR \/>Die Anfragen könnten sich auf die berufliche Tätigkeit, das Einkommen oder die Herkunft der Ersparnisse beziehen. Je nach Einzelfall könnte die Bank Gehaltsabrechnungen, Steuererklärungen, Kontoauszüge anderer Banken oder Nachweise über außergewöhnliche Geldeingänge verlangen, beispielsweise bei Schenkungen, Erbschaften oder Immobilienverkäufen.<BR \/><BR \/>Bei bestimmten Transaktionen könnten zudem Erläuterungen zur Herkunft und zum Verwendungszweck des Geldes erforderlich sein.<BR \/><BR \/>Dabei handelt es sich um Überprüfungen, die in den gesetzlichen Bestimmungen zur Geldwäschebekämpfung vorgesehen sind und die Banken auch bei bestehenden Kunden durchführen müssen.<BR \/><BR \/>Empfohlen wird deshalb, entsprechende Anfragen ausschließlich über die offiziellen Kanäle der Bank zu beantworten, die angegebenen Fristen einzuhalten und Kopien der eingereichten Unterlagen aufzubewahren.<BR \/><BR \/>Andernfalls könnte es zu Einschränkungen bei bestimmten Bankgeschäften kommen, wenn die Bank die erforderlichen Überprüfungen nicht abschließen kann.<h3>\r\nTipps für eine reibungslose Kontonutzung<\/h3>Für bestehende Revolut-Kunden können einige Vorsichtsmaßnahmen hilfreich sein:<BR \/><BR \/>- Persönliche Daten aktuell halten: Die hinterlegten persönlichen Angaben und Ausweisdokumente sollten stets auf dem neuesten Stand sein.<BR \/><BR \/>- Herkunft größerer Geldbeträge dokumentieren: Unterlagen, die die Herkunft größerer Summen belegen, sollten aufbewahrt werden.<BR \/><BR \/>- Auf Anfragen reagieren: Überprüfungsanfragen sollten ausschließlich über die offiziellen Kommunikationskanäle der Bank beantwortet werden.<BR \/>- Unterlagen aufbewahren: Von sämtlichen Mitteilungen und eingereichten Dokumenten sollten Kopien angefertigt werden.<BR \/><BR \/>- Bei Kontoeinschränkungen nachfragen: Sollte die Nutzung des Kontos eingeschränkt werden, sollten Kunden klären, welche Transaktionen betroffen sind und wie lange die Überprüfung voraussichtlich dauern wird.<BR \/><BR \/>Wer Revolut als Hauptkonto verwendet, um sein Gehalt zu empfangen oder regelmäßige Ausgaben zu bezahlen, sollte außerdem überlegen, wie sich mögliche vorübergehende Einschränkungen bei der Kontonutzung überbrücken lassen.<h3>\r\nWas tun, wenn Probleme auftreten?<\/h3>Kontrollen zur Geldwäschebekämpfung sind notwendig, müssen jedoch unter Wahrung der Verbraucherrechte erfolgen. Wichtig ist, dass mögliche Anfragen der Bank klar, verhältnismäßig und nachvollziehbar begründet sind und den Kunden keine unnötigen Schwierigkeiten bereiten.<BR \/><BR \/>Sollten Probleme bei der Kontonutzung auftreten, empfiehlt es sich, zunächst eine Erklärung von der Bank zu verlangen und gegebenenfalls eine schriftliche Beschwerde einzureichen.<BR \/><BR \/>Revolut muss darauf innerhalb von 30 Tagen antworten. Bleibt eine Antwort aus oder fällt sie nicht zufriedenstellend aus, können sich Betroffene an den italienischen Bankenombudsmann (Arbitro Bancario Finanziario, ABF) wenden.