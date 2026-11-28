Das Erdölförderprojekt „Sea Lion“ (Seelöwe) im Südwestatlantik wird vom britischen Unternehmen Rockhopper und vom israelischen Unternehmen Navitas vorangetrieben. Die britische Regierung erwiderte, die Falklandinseln hätten das Recht, ihre Rohstoffvorkommen auszubeuten. Der Antrag aus Buenos Aires basiere auf dem argentinischen Anspruch auf Souveränität über die Falklandinseln. Fragen der Souveränität seien aber nicht Teil des im UNO-Seerechtsübereinkommen verankerten Schlichtungsprozesses. Deswegen sei der Internationale Seegerichtshof in dem Streit nicht zuständig.<BR \/><BR \/>Die Richter in Hamburg schlossen sich dieser Auffassung am Samstag an und wiesen den argentinischen Antrag ab. Argentinien erklärte daraufhin, die Gerichtsentscheidung sei „nicht das letzte Wort“ in dieser Frage. Präsident Javier Milei hob hervor, Argentinien werde seine Rechte „auf allen diplomatischen, juristischen und administrativen Wegen“ weiter verfolgen.<h3>\r\nBritisches Überseegebiet<\/h3>Die Falkland-Inseln sind britisches Überseegebiet, werden aber von Buenos Aires beansprucht. In Argentinien wird das Archipel, das 400 Kilometer vor der Küste des Landes liegt, Islas Malvinas oder kurz Las Malvinas genannt. 1982 hatte die damalige argentinische Militärjunta die Inselgruppe besetzt. Großbritannien eroberte sie nach einem kurzen Krieg zurück, dabei wurden 649 Argentinier, 255 Briten und drei Inselbewohner getötet.<BR \/><BR \/>Argentiniens ultrarechter Präsident Milei hat die Ansprüche seines Landes auf die Inselgruppe bekräftigt. Der Streit flammte unter anderem bei der Fußball-Weltmeisterschaft in den USA im Sommer auf: Nach ihrem Halbfinalsieg über England trugen argentinische Fußballspieler ein Banner mit der Aufschrift „Las Malvinas son argentinas“ („Die Malwinen sind argentinisch“).