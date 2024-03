Gesamtforderungen an Signa bei 7,8 Milliarden Euro

Was ist eine nachträgliche Prüfungssatzordnung?

Bis zur Prüfungstagsatzung hatten die Gläubiger Forderungen von 8,613 Milliarden Euro angemeldet. Seither seien Forderungen in Höhe von 1,3 Milliarden Euro wieder zurückgezogen und 33 neue Forderungen von insgesamt 575 Millionen Euro verspätet angemeldet worden. Rund 81,8 Millionen Euro an Forderungen wurden vom Insolvenzverwalter bisher anerkannt, die weitere Prüfung der Forderungen sei im Gange.Die Prüfungstagsatzung ist ein wesentlicher Teil des Insolvenzverfahrens, bei dem die Forderungen der Gläubiger gegenüber dem Schuldner geprüft und anerkannt werden. Es kann jedoch vorkommen, dass nach diesem Termin weitere Forderungen angemeldet werden oder dass es zu Änderungen oder Streitigkeiten bezüglich bereits geprüfter Forderungen kommt. In solchen Fällen wird eine nachträgliche Prüfungstagsatzung einberufen, um diese neuen oder strittigen Forderungen zu prüfen und eine Entscheidung über ihre Anerkennung zu treffen.