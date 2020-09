Geschäftsklima im Euroraum bessert sich überraschend

Mit dem Anstieg hat der Indikator bereits rund 70 Prozent der Verluste wieder wettgemacht, die er auf dem Höhepunkt der Coronakrise in den Monaten März und April zu verzeichnen hatte.Vor allem bei den Dienstleistern ging es mit der Stimmung deutlich bergauf. Auch bei den Industriemanagern, am Bau, im Einzelhandel und bei den Verbrauchern verbesserte sie sich.In den größten Volkswirtschaften der Eurozone nahm der Optimismus weiter zu. Besonders stark verbesserte sich die Stimmung in Italien (+8,4) und Frankreich (+5,8). Auch in den Niederlanden (+2,1), Spanien (+1,6) und Deutschland (+1,2) hellte sie sich auf.

apa/reuters