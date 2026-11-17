Geschätzte Lesende!<BR \/>Geschätzte Kaufende!<BR \/><BR \/>Wir in der Redaktion der „Dolomiten“ freuen uns über alle, die die „Dolomiten“ täglich lesen.<BR \/><BR \/>Besonders freuen wir uns über die gleichzeitig Kaufenden, also alle, die die „Dolomiten“ täglich kaufen oder abonniert haben. <BR \/><BR \/>Gut recherchierte, verlässliche Nachrichten werden in unserer Zeit immer mehr zur Mangelware und sind auch nicht kostenlos.<BR \/><BR \/><embed id="dtext86-77207655_quote" \/><BR \/><BR \/>Social Media, Hacker, Fake News u. ä. gefährden eine professionelle Informationsproduktion, Verteilung und Konsumation der Nachrichten. <BR \/><BR \/>Als ein seit 138 Jahren tätiges Zeitungsunternehmen sind die „Dolomiten“ und die anderen Medien unseres Unternehmens sehr darauf bedacht, verlässliche, gute und schnell ausgelieferte Informationen Ihnen als Kaufenden und Lesenden zu gewährleisten. <BR \/><BR \/>Dies ist mein erster und wichtigster Auftrag, den ich als neuer Chefredakteur der „Dolomiten“ von den beschließenden Gremien mit übernommen habe. <BR \/><BR \/>Und das in Fortsetzung der verdienstvollen Arbeit unserer herausragenden Chefredakteure wie Msgr. Aemilian Schöpfer, Kanonikus Michael Gamper und Dr. Toni Ebner sen. <BR \/><BR \/>Für die tägliche Arbeit der heutigen Redaktionsmitarbeitenden und ihren bisherigen Einsatz sei hier ausdrücklich gedankt.<BR \/><BR \/>Die Lebensdauer eines Unternehmens ist nicht nur ein Erbe. Sie ist auch eine Garantie. Eine Garantie, die entstanden ist über das Zusammenwirken vieler Generationen von Journalisten, Zeitungstechnikern, Vertrieblern, Werbeleuten, Verwaltungspersonal, Eigentümern und Ihnen, den Kaufenden und Lesenden der „Dolomiten“. <BR \/><BR \/><embed id="dtext86-77207656_quote" \/><BR \/><BR \/>Diese Garantie will auch ich in Zukunft honorieren. Das wird nicht immer einfach sein. Die „Dolomiten“ ist ein Teil Südtirols und seiner Bevölkerung. Und das ist gut so. Und das soll auch so bleiben. <BR \/><BR \/>Natürlich birgt das auch den Umstand, dass unser Tagblatt immer wieder kritisiert wird. Auf konstruktive Kritik werde ich sehr achtsam eingehen. Wir wollen uns jeden Tag verbessern. <BR \/><BR \/>Destruktive Kritik und Vereinnahmung von außen werden die notwendige Informationstätigkeit der „Dolomiten“ nicht verändern. <BR \/><BR \/>Wir werden Themen beim Namen nennen, ob das nun Organisationen und\/oder Personen betrifft. <BR \/><BR \/>Und wir werden aufmerksame Hineinhörer in unsere Gesellschaft sein, um eine positive Entwicklung Südtirols zu begleiten. <BR \/><BR \/>Die Verteidigung der Demokratie mit den Werten unserer gewachsenen griechischen, lateinischen, judäischen, christlichen Kultur, die Erhaltung der Autonomie, das friedliche Zusammenleben der drei Sprachgruppen in Südtirol und in der Europaregion Tirol bei gleichzeitiger Sicherung der Zukunft der deutschen und ladinischen Volksgruppen sind uns oberste Richtschnur. <BR \/><BR \/>Es freut mich, dort wieder arbeiten zu können, wo ich am Beginn meiner beruflichen Tätigkeit begonnen habe: in der Druckerei der Athesia und bei der Tageszeitung „Dolomiten“. <BR \/><BR \/>Und besonders freut es mich, mit Ihnen, geschätzte Lesende und Kaufende der „Dolomiten“, wieder in den Dialog zu treten. <BR \/><BR \/> <a href="mailto:michl.ebner@athesia.it" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">michl.ebner@athesia.it<\/a>